Коли очікувати наступний масований ракетний удар від РФ: прогноз аналітиків

Наступний масований удар від росіян можна очікувати уже наприкінці вересня.

https://glavred.net/war/kogda-ozhidat-sleduyushchiy-massirovannyy-raketnyy-udar-ot-rf-prognoz-analitikov-10593716.html Посилання скопійоване

Прогноз наступного обстрілу України росіянами / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Як стверджують аналітики, Росія може нанести наступний масований ракетний удар по Україні вже наприкінці вересня. Про це в коментарі для ТСН.ua розповіли військові експерти Владислав Селезньов та Олександр Коваленко.

Стало очевидним те, що після ракетного удару в ніч на 2 вересня інтервали між обстрілами зі сторони росіян значно зменшились. Саме тому, як вважають експерти, наступну атаку по Україні можна очікувати вже наприкінці вересня.

відео дня

Росіяни почали часто використовувати балістику, яку українським силам ППО дуже важко знешкодити.

"Цього разу не було багато ракет, але було багато балістики. Вона була запущена одночасно з крилатими ракетами та дронами. За таких умов розраховувати на ефективне знищення усіх балістичних ракет не варто", - каже колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов.

Крім того, експерт заявив, що інтервал між обстрілами буде напряму залежати від того, як часто Пхеньян буде поставляти Москві ракети та інше озброєння. Не дивлячись на те, що напередодні українці дуже вміло знищили ракети, наступного разу, за словами аналітиків, цього може не трапитись.

"Радянські нормативи передбачають 17 годин на перезаряджання літаків. Навряд чи росіяни впораються з цим нормативом, але вони мають можливість влаштовувати ракетні атаки досить часто. Це залежить від ресурсів", - сказав експерт.

Балістичні ракети КНДР/ Инфографика: Главред

Загалом, зважуючи всі фактори, військові аналітики стверджують, що наступний удар РФ може нанести наприкінці вересня.

Обстріл України - останні новини

Нагадаємо, напередодні росіяни запустили по Україні чергову партію ракет та безпілотників. Силам ППО вдалось збити 9 балістичних, 13 крилатих ракет, а також дрони.

Раніше міністр закордонних справ Польщі заявив, що країни, які межують з Україною, повинні збивати російські військові повітряні цілі ще на території України перед їхнім заходом у повітряний простір Польщі.

Пізніше представники української влади назвали ймовірні цілі для нових атак російськими ракетами.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред