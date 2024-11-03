Приліт дронів у Києві: пошкоджено корпус і гуртожиток, у КНУ вводять дистанційку

Унаслідок падіння збитих дронів скло вибито в п'яти будівлях, зокрема в гуртожитках Інституту міжнародних відносин.

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Наслідки удару дронів РФ по Києву / Колаж: Главред, фото: chytomo.com, Facebook/IMV.IIR, УП/Богдан Кутєпов, УП, Facebook/olena.zaharchenko

Коротко:

Дрони РФ вибухнули біля корпусів Інституту журналістики

У результаті є руйнування

Навчальний процес переводиться на дистанційку

Унаслідок масованого дронового удару країни-агресора РФ по Києву в ніч на неділю, 3 листопада, корпус Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка в Шевченківському районі української столиці зазнав пошкоджень.

У зв'язку з чим протягом найближчого тижня навчання відбуватиметься в дистанційному режимі, йдеться в повідомленні на сайті Інституту журналістики.

"До уваги учасників освітнього процесу! З 4 листопада до 9 листопада заняття проводитимуться дистанційно", - ідеться в повідомленні.

Водночас також публікуються фото корпусу і фотографії наслідків удару дронів РФ по Києву.

Своєю чергою в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин КНУ уточнюють, що було пошкоджено корпус і гуртожиток університету через атаку дронів 3 листопада

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки постраждав наш Інститут. Навчальний корпус і гуртожиток зазнали пошкоджень", - ідеться в повідомленні.

При цьому студентів інституту цього тижня, з 4 по 9 листопада, переводять на дистанційне. Також на віддалену форму навчання перевели студентів Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.

Викладачка Інституту журналістики Олена Грізна розповіла, що пошкоджено фронтальну частину будівлі, розташовану ближче до гуртожитку Інституту міжнародних відносин.

Як пишуть у Мережі, внаслідок падіння збитих дронів скло вибито в п'яти будівлях, зокрема в гуртожитках Навчально-наукового інституту міжнародних відносин. Про постраждалих не повідомляли.

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Нагадаємо, в ніч на 3 листопада в Києві та області прогриміла серія вибухів. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників. У столиці внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

Раніше повідомлялося про те, що 2 листопада, в передмісті Києва прогримів вибух. Росія вкотре атакувала столицю дронами, у місті та області працювали сили ППО.

Як повідомляв раніше Главред, спікер КДВА Михайло Шаманов пояснив, що росіяни почали застосувати нову тактику для атаки "Шахедами". Вона передбачає проліт дронів на малих висотах, зазначили в КГВА.

Дивіться відео - вибухи по всьому Києву:

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