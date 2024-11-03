Масштабна атака агресорів на Київ: в столиці здійнялись пожежі - деталі від КМВА

Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків, виникли пожежі.

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В Києві прогриміли вибухи внаслідок атаки дронів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: КВГА

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Росія атакувала Київ ударними БпЛА

В Голосіївському та Шевченківському районі міста виникли пожежі

У ніч проти 3 листопада в Києві та області пролунала серія вибухів. Перед цим у місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Як йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації, в столиці внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників виникла пожежа в Голосіївському районі міста.

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"Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості. Виникли пожежі, які були ліквідовані", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у КМВА повідомили про падіння уламків ворожого безпілотника на території Деснянського району столиці. За даними КМВА, в результаті падіння уламків безпілотник сталося займання у Шевченківському районі столиці.

"Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Шевченківському районі міста. Попередньо, є інформація про пожежу", - йдеться у повідомленні.

Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів. Знайдіть укриття та перечекайте атаку. Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.

Як йдеться в повідомленні КМВА, дані щодо масштабу загоряння, руйнування чи потерпілих уточнюються.

Згодом мер столиці Віталій Кличко заявив, що пожежу на місці виклику не виявили.

"У Шевченківському районі, куди був виклик екстрених служб, пожежі наразі не виявили, потерпілих — теж немає", - йдеться у повідомленні.

Доповнено 07-53:Начальник КМВА Сергій Попко підсумував, що Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці.

"Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста. Зокрема в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі. В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон, вхідні групи. Пожежі та постраждалих — немає", - йдеться в заяві.

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, ввечері суботи, 2 листопада, у передмісті Києва прогримів вибух. Росія вкотре атакувала столицю дронами, в місті та області працювали сили ППО.

Не так давно, як того ж дня, 2 листопада, однак вранці, РФ масовано вдарила по Києву. Уламки дрона влучили в офісну будівлю у Шевченківському районі столиці.

Речник КМВА Михайло Шаманов пояснив, що росіяни почали застосувати нову тактику для атаки "Шахедами". Вона передбачає проліт дронів на малих висотах, зазначили в КМВА.

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