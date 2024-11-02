Росіяни застосували нову тактику для атаки 'Шахедами': що змінилось

Росія застосувала нову тактику для атак із використанням ударних БпЛА типу "Шахед", яка передбачає проліт дронів на малих висотах, зазначили в КМВА.

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РФ застосувала нову тактику для ударів "Шахедами" - що змінилось / Коллаж: Главред, фото: Telegram/Володимир Зеленський, Міноборони України

Коротко:

РФ атакували Київ 2 листопада із застосуванням нової тактики

Росіяни намагаються створювати вільні коридори для наступних хвиль дронів

Російські окупанти почали застосовувати нову тактику ударів "Шахедами" по Києву, скеровуючи безпілотники на дуже низькій висоті. Про це в ефірі телемарафону розповів речник КМВА Михайло Шаманов.

За його словами, атака "Шахедів" 2 листопада свідчить про зміну підходу до обстрілів столиці. У будь-якому разі необхідно йти в укриття або принаймні дотримуватися правила "двох стін".

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Шаманов зазначив, що безпілотники заходили на Київ хвилями, розділяючись на окремі цілі та рухаючись досить низько, що ускладнює роботу ППО.

"Зважаючи на те, що світловий день скоротився, то у них є більше можливостей запускати ці безпілотники. Вони летять на малих висотах і можуть крутитися в певній зоні, привертаючи увагу. Основна мета – максимально заплутати мобільні групи, змусити їх переміщатися", – розповів Шаманов.

Він додав, що цією тактикою окупанти намагаються створити вільні "коридори" для наступних хвиль дронів, аби ті могли досягти Києва.

Що відомо про ударни БпЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удар по Україні 2 листопада - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 листопада російські війська атакували Київ за допомогою дронів "Шахед". У Святошинському районі уламки дрона частково зруйнували верхні поверхи багатоповерхівки, що спричинило пожежу. Рятувальники ДСНС проводять евакуацію мешканців.

Крім того, за даними мера Києва Віталія Кличка, інший дрон влучив в офісну будівлю у Шевченківському районі.

В останніх атаках Росія застосувала "Шахеди" з термобаричним зарядом, про небезпеку яких повідомили у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Однак масове використання таких дронів поки не зафіксоване.

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