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Росіяни застосували нову тактику для атаки "Шахедами": що змінилось

Юрій Берендій
2 листопада 2024, 18:13
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Росія застосувала нову тактику для атак із використанням ударних БпЛА типу "Шахед", яка передбачає проліт дронів на малих висотах, зазначили в КМВА.
Росіяни застосували нову тактику для атаки 'Шахедами': що змінилось
РФ застосувала нову тактику для ударів "Шахедами" - що змінилось / Коллаж: Главред, фото: Telegram/Володимир Зеленський, Міноборони України

Коротко:

  • РФ атакували Київ 2 листопада із застосуванням нової тактики
  • Росіяни намагаються створювати вільні коридори для наступних хвиль дронів

Російські окупанти почали застосовувати нову тактику ударів "Шахедами" по Києву, скеровуючи безпілотники на дуже низькій висоті. Про це в ефірі телемарафону розповів речник КМВА Михайло Шаманов.

За його словами, атака "Шахедів" 2 листопада свідчить про зміну підходу до обстрілів столиці. У будь-якому разі необхідно йти в укриття або принаймні дотримуватися правила "двох стін".

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Шаманов зазначив, що безпілотники заходили на Київ хвилями, розділяючись на окремі цілі та рухаючись досить низько, що ускладнює роботу ППО.

"Зважаючи на те, що світловий день скоротився, то у них є більше можливостей запускати ці безпілотники. Вони летять на малих висотах і можуть крутитися в певній зоні, привертаючи увагу. Основна мета – максимально заплутати мобільні групи, змусити їх переміщатися", – розповів Шаманов.

Він додав, що цією тактикою окупанти намагаються створити вільні "коридори" для наступних хвиль дронів, аби ті могли досягти Києва.

Росіяни застосували нову тактику для атаки 'Шахедами': що змінилось
Що відомо про ударни БпЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удар по Україні 2 листопада - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 листопада російські війська атакували Київ за допомогою дронів "Шахед". У Святошинському районі уламки дрона частково зруйнували верхні поверхи багатоповерхівки, що спричинило пожежу. Рятувальники ДСНС проводять евакуацію мешканців.

Крім того, за даними мера Києва Віталія Кличка, інший дрон влучив в офісну будівлю у Шевченківському районі.

В останніх атаках Росія застосувала "Шахеди" з термобаричним зарядом, про небезпеку яких повідомили у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Однак масове використання таких дронів поки не зафіксоване.

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