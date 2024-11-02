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Росіяни атакують Україну дронами: у передмісті Києва прогримів вибух

Руслана Заклінська
2 листопада 2024, 23:25оновлено 3 листопада, 00:04
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Росія вкотре атакувала столицю дронами, в місті та області працювали сили ППО.
Росіяни атакують Україну дронами: у передмісті Києва прогримів вибух
Росіяни атакували Київ "Шахедами" / Колаж: Главред, фото: 121 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ, скріншот, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • РФ запустила ударні БпЛА по Україні
  • У передмісті Києва у Вишгородському районі стався вибух
  • Росіяни змінили тактику, тому збиття "Шахедів" ускладнилось

Ввечері суботи, 2 листопада, у Києві пролунали вибухи. Росіяни атакують Україну дронами, сили ППО відбивають загрозу. Про це повідомили Повітряні сили України та Київська міська військова адміністрація.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - закликав очількик КМВА Сергій Попко.

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Перед цим Повітряні сили попереджали про рух кілької ворожих ударних БпЛА у напрямку Києва.

"БпЛА через Київ у південному напрямку. БпЛА курсом на Київ з північного напрямку", - йдеться у повідомленнях.

Незабаром мер столиці Віталій Кличко повідоми про вибух у передмісті. Водночас він запевнив, що у області працює ППО.

"Вибух у передмісті Києва в Вишгородському районі. В області та в столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - написав Кличко.

Станом на 23:30 у Києві скасували повітряну тривогу, однак у області вона все ще триває.

"Збиття шахедів ускладнилось, зокрема через низьку висоту їх прольотів і зміну російської тактики. Заходи вживаються. Це важливо розуміти", - зазначив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Рух ворожих БпЛА

У повітряному просторі низки областей Уркаїни перебувають російські "Шахеди". За даними Повітряних сил, станом на 23:38 безпілотники зафіксовано:

  • БпЛА у південній частині Житомирщини, рухається на захід.
  • Дрон в північній частині Київщини, курс західний.
  • У східній частині Чернігівщини перебуває безпілотник, який рухається у південно-західному напрямку.
  • У західній частині Сумщини виявлено БпЛА, він тримає курс на захід.
  • Західніше Харкова зафіксовано БпЛА, що рухається на південь.
  • Південніше Сум спостерігається дрон, який також прямує на південь.
Росіяни атакують Україну дронами: у передмісті Києва прогримів вибух
Що відомо про Shahed / Інфографіка: Главред

Російські атаки по Україні 2 листопада - що відомо

Нагадаємо, 2 листопада російські окупанти знову здійснили дронову атаку на Київ. Уламки БпЛА впали у шести районах столиці. Внаслідок атаки пошкоджено кілька житлових будинків і автомобілів.

Російські війська запустили 71 ударний безпілотник та керовану авіаційну ракету по території України. Сили ППО збили 39 ворожих дронів.

Внаслідок російської атаки виникли пошкодження в електромережах, що призвело до відключення електрики для 1860 абонентів.

Як повідомляв Главред, ввечері 2 листопада у Дніпровському районі Дніпропетровщини пролунав потужний вибух внаслідок ракетного удару російських окупантів. Начальник Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив, що постраждали вісім осіб, серед яких двоє дітей - 8 та 15 років.

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