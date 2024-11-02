Росіяни атакують Україну дронами: у передмісті Києва прогримів вибух

Росія вкотре атакувала столицю дронами, в місті та області працювали сили ППО.

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Росіяни атакували Київ "Шахедами" / Колаж: Главред, фото: 121 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ, скріншот, ua.depositphotos.com

Що відомо:

РФ запустила ударні БпЛА по Україні

У передмісті Києва у Вишгородському районі стався вибух

Росіяни змінили тактику, тому збиття "Шахедів" ускладнилось

Ввечері суботи, 2 листопада, у Києві пролунали вибухи. Росіяни атакують Україну дронами, сили ППО відбивають загрозу. Про це повідомили Повітряні сили України та Київська міська військова адміністрація.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - закликав очількик КМВА Сергій Попко.

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Перед цим Повітряні сили попереджали про рух кілької ворожих ударних БпЛА у напрямку Києва.

"БпЛА через Київ у південному напрямку. БпЛА курсом на Київ з північного напрямку", - йдеться у повідомленнях.

Незабаром мер столиці Віталій Кличко повідоми про вибух у передмісті. Водночас він запевнив, що у області працює ППО.

"Вибух у передмісті Києва в Вишгородському районі. В області та в столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - написав Кличко.

Станом на 23:30 у Києві скасували повітряну тривогу, однак у області вона все ще триває.

"Збиття шахедів ускладнилось, зокрема через низьку висоту їх прольотів і зміну російської тактики. Заходи вживаються. Це важливо розуміти", - зазначив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Рух ворожих БпЛА

У повітряному просторі низки областей Уркаїни перебувають російські "Шахеди". За даними Повітряних сил, станом на 23:38 безпілотники зафіксовано:

БпЛА у південній частині Житомирщини, рухається на захід.

Дрон в північній частині Київщини, курс західний.

У східній частині Чернігівщини перебуває безпілотник, який рухається у південно-західному напрямку.

У західній частині Сумщини виявлено БпЛА, він тримає курс на захід.

Західніше Харкова зафіксовано БпЛА, що рухається на південь.

Південніше Сум спостерігається дрон, який також прямує на південь.

Що відомо про Shahed / Інфографіка: Главред

Російські атаки по Україні 2 листопада - що відомо

Нагадаємо, 2 листопада російські окупанти знову здійснили дронову атаку на Київ. Уламки БпЛА впали у шести районах столиці. Внаслідок атаки пошкоджено кілька житлових будинків і автомобілів.

Російські війська запустили 71 ударний безпілотник та керовану авіаційну ракету по території України. Сили ППО збили 39 ворожих дронів.

Внаслідок російської атаки виникли пошкодження в електромережах, що призвело до відключення електрики для 1860 абонентів.

Як повідомляв Главред, ввечері 2 листопада у Дніпровському районі Дніпропетровщини пролунав потужний вибух внаслідок ракетного удару російських окупантів. Начальник Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив, що постраждали вісім осіб, серед яких двоє дітей - 8 та 15 років.

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