Росіяни атакують Україну дронами: у передмісті Києва прогримів вибух

Що відомо:
- РФ запустила ударні БпЛА по Україні
- У передмісті Києва у Вишгородському районі стався вибух
- Росіяни змінили тактику, тому збиття "Шахедів" ускладнилось
Ввечері суботи, 2 листопада, у Києві пролунали вибухи. Росіяни атакують Україну дронами, сили ППО відбивають загрозу. Про це повідомили Повітряні сили України та Київська міська військова адміністрація.
"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - закликав очількик КМВА Сергій Попко.
Перед цим Повітряні сили попереджали про рух кілької ворожих ударних БпЛА у напрямку Києва.
"БпЛА через Київ у південному напрямку. БпЛА курсом на Київ з північного напрямку", - йдеться у повідомленнях.
Незабаром мер столиці Віталій Кличко повідоми про вибух у передмісті. Водночас він запевнив, що у області працює ППО.
"Вибух у передмісті Києва в Вишгородському районі. В області та в столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - написав Кличко.
Станом на 23:30 у Києві скасували повітряну тривогу, однак у області вона все ще триває.
"Збиття шахедів ускладнилось, зокрема через низьку висоту їх прольотів і зміну російської тактики. Заходи вживаються. Це важливо розуміти", - зазначив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
Рух ворожих БпЛА
У повітряному просторі низки областей Уркаїни перебувають російські "Шахеди". За даними Повітряних сил, станом на 23:38 безпілотники зафіксовано:
- БпЛА у південній частині Житомирщини, рухається на захід.
- Дрон в північній частині Київщини, курс західний.
- У східній частині Чернігівщини перебуває безпілотник, який рухається у південно-західному напрямку.
- У західній частині Сумщини виявлено БпЛА, він тримає курс на захід.
- Західніше Харкова зафіксовано БпЛА, що рухається на південь.
- Південніше Сум спостерігається дрон, який також прямує на південь.
Російські атаки по Україні 2 листопада - що відомо
Нагадаємо, 2 листопада російські окупанти знову здійснили дронову атаку на Київ. Уламки БпЛА впали у шести районах столиці. Внаслідок атаки пошкоджено кілька житлових будинків і автомобілів.
Російські війська запустили 71 ударний безпілотник та керовану авіаційну ракету по території України. Сили ППО збили 39 ворожих дронів.
Внаслідок російської атаки виникли пошкодження в електромережах, що призвело до відключення електрики для 1860 абонентів.
Як повідомляв Главред, ввечері 2 листопада у Дніпровському районі Дніпропетровщини пролунав потужний вибух внаслідок ракетного удару російських окупантів. Начальник Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив, що постраждали вісім осіб, серед яких двоє дітей - 8 та 15 років.
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