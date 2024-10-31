Удар РФ по Києву: зʼявилися подробиці атаки на ДТЕК, чи будуть відключення

Уламки "Шахеда" впали на високовольтну лінію ДТЕК.

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Київ був за крок від аварійних відключень / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

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Лінія потребує суттєвого відновлення

Ремонт триває

У результаті падіння уламків "Шахеда" під час атаки Росії на Київ 31 жовтня було пошкоджено високовольтну лінію ДТЕК, ділиться пресслужба.

Відключень станом на сьогоднішній ранок вдалося уникнути. А проте енергетики попереджають, що лінія потребує "суттєвого відновлення".

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"Завдяки автоматичним переключенням світло в домівках киян не зникало. Однак лінія потребує суттєвого відновлення. Енергетики продовжують її ремонтувати", — ідеться у повідомленні ДТЕК.

Удар по Україні - головне

Як писав Главред, зранку, 31 жовтня, у Києві оголошували повітряну тривогу через дрони росіян, які летять у напрямку у столиці. Відомо, що внаслідок атаки ударних дронів РФ по Києву в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків. Попередньо, є інформація щодо пожежі.

Шахед / Інфографіка: Главред

Також відомо про пошкодження вікон у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.

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Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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