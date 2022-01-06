Вдарять по фінсектору: Британія пригрозила Кремлю новими санкціями у разі вторгнення в Україну

Велика Британія пригрозила Кремлю новими санкціями у разі вторгенення в Україну / УНИАН

Велика Британія попередила Кремль, що вона разом із західними партнерами розробляє серйозні санкції проти фінансового сектора Росії і застосує їх, якщо РФ вторгнеться в Україну.

Про це заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс під час виступу у парламенті, пише Reuters.

Трасс наголосила, що Росія намагається представити Україну загрозою, щоб виправдати свої агресивні дії.

"Ми не погодимося з кампанією, яку Росія веде, щоб скинути своїх демократичних сусідів. Вони неправдиво представили Україну як загрозу, щоб виправдати свою агресивну позицію. Росія тут агресор. НАТО завжди було оборонним союзом", – зазначила Трасс.

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Вона наголосила, що подальші агресивні дії Росії щодо України потягнуть за собою запровадження скоординованих санкцій, які сильно вдарять по інтересах та економіці Росії.

"Британія працює з нашими партнерами над цими санкціями, включаючи заходи, націлені на російський фінансовий сектор та приватних осіб", – сказала міністр закордонних справ Великої Британії.

Трасс зазначила, що дуже важливо, щоб Північноатлантичний альянс "об'єднався в протидії загрозливій поведінці Росії". також вона додала, що відвідає Київ наприкінці цього місяця.

Нагадаємо, у п’ятницю, 7 січня, відбудеться позачергове засідання очільників МЗС країн-членів НАТО. Північноатлантичний альянс скликав екстрену зустріч, щоб обговорити російську загрозу та безпеку Європи.

Також Північноатлантичний альянс проведе засідання Комісії Україна-НАТО у понеділок, 10 січня – за два дні до проведення переговорів з Росією щодо України і безпеки в Європі.

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