Вдарять по фінсектору: Британія пригрозила Кремлю новими санкціями у разі вторгнення в Україну

В МЗС країни зазначили, що розробляють нові обмеження, які сильно вдарять по інтересах та економіці Росії.
Велика Британія попередила Кремль, що вона разом із західними партнерами розробляє серйозні санкції проти фінансового сектора Росії і застосує їх, якщо РФ вторгнеться в Україну.
Про це заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс під час виступу у парламенті, пише Reuters.
Трасс наголосила, що Росія намагається представити Україну загрозою, щоб виправдати свої агресивні дії.
"Ми не погодимося з кампанією, яку Росія веде, щоб скинути своїх демократичних сусідів. Вони неправдиво представили Україну як загрозу, щоб виправдати свою агресивну позицію. Росія тут агресор. НАТО завжди було оборонним союзом", – зазначила Трасс.
Вона наголосила, що подальші агресивні дії Росії щодо України потягнуть за собою запровадження скоординованих санкцій, які сильно вдарять по інтересах та економіці Росії.
"Британія працює з нашими партнерами над цими санкціями, включаючи заходи, націлені на російський фінансовий сектор та приватних осіб", – сказала міністр закордонних справ Великої Британії.
Трасс зазначила, що дуже важливо, щоб Північноатлантичний альянс "об'єднався в протидії загрозливій поведінці Росії". також вона додала, що відвідає Київ наприкінці цього місяця.
Нагадаємо, у п’ятницю, 7 січня, відбудеться позачергове засідання очільників МЗС країн-членів НАТО. Північноатлантичний альянс скликав екстрену зустріч, щоб обговорити російську загрозу та безпеку Європи.
Також Північноатлантичний альянс проведе засідання Комісії Україна-НАТО у понеділок, 10 січня – за два дні до проведення переговорів з Росією щодо України і безпеки в Європі.
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