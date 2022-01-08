У Британії розкрили план на випадок вторгнення РФ в Україну

У Британії готують план на випадок вторгнення РФ в Україну / МЗС України

У Великобританії розробляють плани дій на випадок нападу Росії на Україну.

Про це розповів начальник штабу оборони Великобританії Тоні Радакін в інтерв'ю газеті The Times.

За його словами, вже розроблений план військових дій на випадок вторгнення Росії в Україну представлений на розгляд уряду країни.

Радакін заявив, що глибоко стурбований ситуацією на російсько-українському кордоні. Він зазначив, що дав міністрам "військовий вибір" у відповідь на можливе вторгнення Росії, не уточнивши подробиці представленого плану.

Крім того, в тому ж інтерв'ю Радакін розповів, що Великобританія має намір почати розробку гіперзвукової зброї через наявність даного виду озброєнь у Росії. Подібні плани він пояснив зростаючою військовою міццю Росії.

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Раніше Великобританія попередила Кремль, що вона разом із західними партнерами розробляє серйозні санкції проти фінансового сектора Росії і застосує їх, якщо РФ вторгнеться в Україну.

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