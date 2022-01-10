Прорив на перемовинах США з РФ та загроза вторгнення в Україну: дипломат розповів, чого чекати Києву

Проривів на перемовинах представників США та Росії у Женеві не буде - дипломат / Reuters

Перемовини представників США та РФ щодо безпеки не стануть проривом, однак вони повинні посприяти зниженню ескалації ситуації біля кордонів України. Ключові рішення прийматимуться на більш високому рівні, у той час, коли ця зустріч відбудеться за участю заступників керівників дипломатичних відомств. На компроміси очікувати не слід. Сторони зафіксують свої перемовні позиції і обміняються думками. Про це заявив український дипломат, колишній посол у Британії Володимир Хандогій.

У ефірі телеканалу Україні 24 він розповів про те, що навряд чи можна очікувати якихось серйозних зрушень на зустрічі представників Вашингтона і Москви. Втім, можливе зниження напруженості біля кордонів, внаслідок чого дискусія може отримати позитивну оцінку.

читайте такожРакети США в Україні і гарантії безпеки РФ: ЗМІ дізналися про плани щодо угоди Вашингтона з Москвою"Нічого особливого я особисто не очікую. Це не означає, що це погана новина. Дуже добре, що ці перемовини проходять. Сьогодні ключове слово у світовій політиці - це деескалація конфлікту, напруженості, що виникла на кордонах між Росією та Україною. Тому сам факт проведення таких перемовин повинен сприяти зниженню напруженості, в цьому контексті перемовини можна оцінювати позитивно", - зазначив дипломат.

За його словами, про те, що не буде жодних проривів, свідчить рівень перемовин. У зустрічі візьмуть участь не керівники держав, а дипломатичні представники.

"Але ми не можемо очікувати жодних проривних рішень на цих перемовинах. Ви подивіться на рівень цих перемовин. Це зустрічаються не президенти, не прем'єр-міністри, навіть не міністри закордонних справ. У Женеві зустрічаються заступники очільників зовнішньополітичних відомств. Природно, що жодні рішення на цьому рівні не прийматимуться і не можуть прийматися", - пояснив Хандогій.

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Як стверджує експерт, суть перегмовин полягає в уточненні політичних позицій сторін. Якщо РФ бере участь у дискусії, то це означає її готовність до обговорення проблемних питань.

"Також подивитися на можливі точки дотику, почути від кожної сторони те, що вони хочуть на цих перемовинах. І головне - це почати діалог. Я вважаю, що якщо Росія туди приїхала (на ці перемовини) навіть на такому рівні, то це має означати, що такі перемовини продовжаться і в майбутньому", - уточнив дипломат.

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Крім того, як вважає колишній посол у Британії, засідання Ради Росія-НАТО відбудеться 12 січня незалежно від того, як пройдуть перемовини Вашингтона і Москви. Наразі не можна сказати, що сторони можуть досягти компромісу. Швидше, вони уточнюють свої перемовні позиції. Рішення, які потрібні Україні, прийматимуться на вищому політичному рівні.читайте такожЖорсткі умови щодо України, НАТО і санкції: США приготували потужну повістку на діалог з РФ

"Тому ці перемовини можуть відкрити шлях до зміцнення довіри між сторонами і, принаймні, для того, щоб зрозуміти більш детально ті стурбованості, які з одного боку мають сторони, з іншого — подивитися, наскільки далеко вони можуть піти в пошуку компромісу. Тобто це чисто дипломатична робота, а ті рішення, яких очікують, зокрема, Україна, повинні прийматися на найвищому рівні", - підкреслив Володимир Хандогій.

Перемовини США та Росії щодо безпеки

МЗС РФ 17 грудня опублікував два документи – проект російсько-американського договору з безпеки і проект угоди про заходи забезпечення безпеки США, РФ та НАТО.

Москва виступає з вимогою про те, щоб Вашингтон гарантував відмову України від інтеграції до Північноатлантичного альянсу і нерозширення блоку безпеки Заходу на схід.

У Білому домі заявили, що Штати не домовлятимуться з Росією в обхід Євросоюзу і країн-союзників. До того ж американська влада не бачить можливості знайти компроміс щодо питання, пов'язаного з обмеженням для країн на ведення своєї суверенної політики.

НАТО закликає до перемовин щодо безпеки з Росією за участю європейських союзників, серед яких України. Причому перед початком такої дискусії Москва повинна поліпшити відносини з Києвом.

Перемовини США та РФ з безпеки відбудуться 10 січня у Женеві. За два дні, 12 січня, очікується проведення Ради Росія-НАТО.

13 січня мають відбутися консультації за лінією ОБСЄ у Відні.

Перший перемовний раунд Москви та Вашингтона пройшов 9 січня. У Росії заявили про складну дискусію. Сторони вивчають ситуацію.