Прорив на перемовинах США з РФ та загроза вторгнення в Україну: дипломат розповів, чого чекати Києву

Рішення, на які очікує Україна, повинні ухвалюватися на вищому політичному рівні, сказав Володимир Хандогій.
Перемовини представників США та РФ щодо безпеки не стануть проривом, однак вони повинні посприяти зниженню ескалації ситуації біля кордонів України. Ключові рішення прийматимуться на більш високому рівні, у той час, коли ця зустріч відбудеться за участю заступників керівників дипломатичних відомств. На компроміси очікувати не слід. Сторони зафіксують свої перемовні позиції і обміняються думками. Про це заявив український дипломат, колишній посол у Британії Володимир Хандогій.
У ефірі телеканалу Україні 24 він розповів про те, що навряд чи можна очікувати якихось серйозних зрушень на зустрічі представників Вашингтона і Москви. Втім, можливе зниження напруженості біля кордонів, внаслідок чого дискусія може отримати позитивну оцінку.
читайте такожРакети США в Україні і гарантії безпеки РФ: ЗМІ дізналися про плани щодо угоди Вашингтона з Москвою"Нічого особливого я особисто не очікую. Це не означає, що це погана новина. Дуже добре, що ці перемовини проходять. Сьогодні ключове слово у світовій політиці - це деескалація конфлікту, напруженості, що виникла на кордонах між Росією та Україною. Тому сам факт проведення таких перемовин повинен сприяти зниженню напруженості, в цьому контексті перемовини можна оцінювати позитивно", - зазначив дипломат.
За його словами, про те, що не буде жодних проривів, свідчить рівень перемовин. У зустрічі візьмуть участь не керівники держав, а дипломатичні представники.
"Але ми не можемо очікувати жодних проривних рішень на цих перемовинах. Ви подивіться на рівень цих перемовин. Це зустрічаються не президенти, не прем'єр-міністри, навіть не міністри закордонних справ. У Женеві зустрічаються заступники очільників зовнішньополітичних відомств. Природно, що жодні рішення на цьому рівні не прийматимуться і не можуть прийматися", - пояснив Хандогій.
Як стверджує експерт, суть перегмовин полягає в уточненні політичних позицій сторін. Якщо РФ бере участь у дискусії, то це означає її готовність до обговорення проблемних питань.
"Також подивитися на можливі точки дотику, почути від кожної сторони те, що вони хочуть на цих перемовинах. І головне - це почати діалог. Я вважаю, що якщо Росія туди приїхала (на ці перемовини) навіть на такому рівні, то це має означати, що такі перемовини продовжаться і в майбутньому", - уточнив дипломат.
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Крім того, як вважає колишній посол у Британії, засідання Ради Росія-НАТО відбудеться 12 січня незалежно від того, як пройдуть перемовини Вашингтона і Москви. Наразі не можна сказати, що сторони можуть досягти компромісу. Швидше, вони уточнюють свої перемовні позиції. Рішення, які потрібні Україні, прийматимуться на вищому політичному рівні.читайте такожЖорсткі умови щодо України, НАТО і санкції: США приготували потужну повістку на діалог з РФ
"Тому ці перемовини можуть відкрити шлях до зміцнення довіри між сторонами і, принаймні, для того, щоб зрозуміти більш детально ті стурбованості, які з одного боку мають сторони, з іншого — подивитися, наскільки далеко вони можуть піти в пошуку компромісу. Тобто це чисто дипломатична робота, а ті рішення, яких очікують, зокрема, Україна, повинні прийматися на найвищому рівні", - підкреслив Володимир Хандогій.
Перемовини США та Росії щодо безпеки
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