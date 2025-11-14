Уламки влучили у будинки, кілька висоток горять: наслідки атаки Київ

https://glavred.net/war/oblomki-popali-v-doma-neskolko-vysotok-goryat-posledstviya-ataki-kiev-10715306.html Посилання скопійоване

Російські окупанти у ніч на 14 листопада здійснили масовану атаку на Київ з використанням дронів і ракет. Внаслідок обстрілів у столиці виникли пожежі в багатоповерхових житлових будинках, а також є поранені.

За повідомленням мера Києва Віталія Кличка та начальника КМВА Тимура Ткаченка у Telegram.

У повітряному просторі України зафіксовано пуски крилатих, балістичних ракет і ракет "Кинджал", спрямованих у напрямку Києва. Через це в столиці неодноразово лунали потужні вибухи, які тривають і досі.

Такченко наголосив, що росіяни бʼють по житловим будинкам. Дуже багато постраждалих багатоповерхівок по всьому Києву, практично у кожному районі. Також на тлі атаки у столиці в деяких районах разом зі світлом пропала вода та опалення.

Ворог завдав ударів по Дніпровському, Дарницькому, Подільському, Шевченківському та Солом’янському районах міста.

Начальник КМВА повідомив:"У Дніпровському районі зафіксовано влучання дрону у житловий будинок".

Мер Кличко уточнив:"В Дніпровському районі, де уламки влучили в пʼятиповерховий житловий будинок, є руйнування на одному з нижніх поверхів, палають також дві квартири. З будинку евакуювали 9 людей. Усі служби працюють на місці".

Спочатку повідомлялося, що у Дарницькому районі палає автівка, проте пізніше стало відомо про падіння уламків на територію школи та у двір житлового будинку.

У Подільському районі вночі сталося займання в житловій багатоповерхівці, а згодом — ще одне пожежне загоряння приблизно на 12 поверсі іншого будинку.В іншому повідомленні мер наголосив:"У Соломʼянському районі загоряння на даху житлової пʼятиповерхівки".

Кличко також повідомив про руйнування в адміністративній будівлі у Шевченківському районі та пожежу у медичному закладі Голосіївського району, спричинену падінням уламків.

За даними Тимура Ткаченка, внаслідок атаки по Дніпровському району отримали поранення п’ятеро людей. Згодом мер міста уточнив, що наразі відомо про дев’ять постраждалих у столиці. Чотирьох із них медики госпіталізували, зокрема одного чоловіка у вкрай тяжкому стані.

Крім того, атаки зазнала Київщина. Як зазначає Голова Київської ОВА Микола Калашник, під ворожим ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти.

Зокрема, у Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах унаслідок атаки виникли пожежі приватних будинків. У Білоцерківському районі зафіксовано загоряння складських приміщень, а в Обухівському районі — пожежу легкового автомобіля.

На жаль, у Білій Церкві постраждав 55-річний чоловік. З термічними опіками тіла він госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається, — зазначив голова КОВА.

