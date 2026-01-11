Рус
До Києва мчать аномальні морози: коли чекати до -20°C

Маріна Фурман
11 січня 2026, 16:13
Найближчої ночі у столиці стовпчики термометрів показуватимуть -17°C...-19°C.
Прогноз погоди на 12 січня для Києва

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода у Києві 12 січня
  • Чи прогнозують сніг у столиці найближчим часом

У понеділок, 12 січня, Київ скують сильні морози. Перший робочий день тижня буде дуже холодним. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Очікується, що 12 січня у Київські області та Києві буде хмарно з проясненнями. Опадів у цей день не прогнозується.

На дорогах можлива місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.

Синоптики зазначають, що на Київщині стовпчики термометрів вночі показуватимуть -15°C...-20 °C, вдень -10°C... -15°C.

У столиці вночі очікується -17°C...-19°C, вдень -13°C...-15°C.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що у Києві понеділок очікується дуже холодним. За прогнозом, вночі буде -14…-18 градусів, а вдень -10…-13 градусів. Опади не передбачаються.

Погода в Києві 12 січня

Скільки протримаються сильні морози - прогноз

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтервʼю Главреду повідомила, що найбільші морози прийдуть в Україну 10-11 січня, але надалі такі тенденції можуть зберігатися.

"10-11 січня очікуємо вторгнення з півночі арктичного повітря. Циклон 9 січня буде відходити у північно-східному напрямку, там вже поступово опади припинятимуться. І з 10 січня в Україні буде переважно без опадів", - розповіла Птуха.

Нагадаємо, Наталія Діденко повідомила, що погода в Україні у понеділок, 12 січня, буде морозною. Але сніг пройде лише в західних областях. За її словами, 12 січня в Україні вночі передбачається -12…-18 градусів, на крайній півночі -18…-24 градуси.

Як писав Главред, погода в Тернопільській області у понеділок, 12 січня, буде хмарною, але подекуди може випасти сніг.

Тим часом Житомирська область опиниться під впливом арктичного повітря, яке зайде в регіон одразу після відходу циклону "ULLI".

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

