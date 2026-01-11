Морози, хуртовини та сніг: на Тернопільщину суне небезпечна погода

Синоптики попередили тернополян про метеорологічні явища.

https://glavred.net/synoptic/morozy-meteli-i-sneg-na-ternopolskuyu-oblast-nadvigaetsya-opasnaya-pogoda-10731374.html Посилання скопійоване

Погода в Тернополі на 12 січня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Тернополі у понеділок

Чи буде на дорогах ожеледиця

Погода в Тернопільській області у понеділок, 12 січня, буде хмарною, але подекуди може випасти сніг. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Синоптики попереджають, що завтра місцями можливі хуртовини. Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с.

відео дня

Відомо, що температура повітря в області вночі складатиме -7..-12 градусів, вдень -4…-9 градусів.

Очікується, що у місті температура вночі буде в межах -9…-11 градусів, а вдень -7…-9 градусів.

В центрі з гідрометеорології також попередили про метеорологічні явища.

"Область, місто: 12 – 14 січня на дорогах ожеледиця. Рівень небезпечності – жовтий (НМЯ 1)", - йдеться у повідомленні.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Арктичне повітря в Україні

Синоптик Наталя Птуха раніше розповідала, на територію України у січні прийде арктичне повітря.

За її прогнозом, найбільшого його впливу зазнають захід, північ, Вінницька, Черкаська області. Вдень там буде від 6 до 12 градусіва морозу.

Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що погода в Україні у понеділок, 12 січня, буде морозною. Але сніг пройде лише в західних областях.

Також синоптики заявляли, що тиждень у Дніпрі розпочнеться з арктичного холоду. Вночі стовпчики термометрів опустяться до –11 °C, а вдень повітря прогріється хіба до –9 °C.

Читайте також:

Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред