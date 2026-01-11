Морози, хуртовини та сніг: на Тернопільщину суне небезпечна погода

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Тернополі у понеділок
- Чи буде на дорогах ожеледиця
Погода в Тернопільській області у понеділок, 12 січня, буде хмарною, але подекуди може випасти сніг. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Синоптики попереджають, що завтра місцями можливі хуртовини. Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с.
Відомо, що температура повітря в області вночі складатиме -7..-12 градусів, вдень -4…-9 градусів.
Очікується, що у місті температура вночі буде в межах -9…-11 градусів, а вдень -7…-9 градусів.
В центрі з гідрометеорології також попередили про метеорологічні явища.
"Область, місто: 12 – 14 січня на дорогах ожеледиця. Рівень небезпечності – жовтий (НМЯ 1)", - йдеться у повідомленні.
Арктичне повітря в Україні
Синоптик Наталя Птуха раніше розповідала, на територію України у січні прийде арктичне повітря.
За її прогнозом, найбільшого його впливу зазнають захід, північ, Вінницька, Черкаська області. Вдень там буде від 6 до 12 градусіва морозу.
Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що погода в Україні у понеділок, 12 січня, буде морозною. Але сніг пройде лише в західних областях.
Також синоптики заявляли, що тиждень у Дніпрі розпочнеться з арктичного холоду. Вночі стовпчики термометрів опустяться до –11 °C, а вдень повітря прогріється хіба до –9 °C.
