Загроза для двохсоттисячного міста: РФ готує плацдарм для нового штурму

Противник періодично здійснює штурмові дії, а також нарощує активність безпілотних систем на окремих ділянках.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-dlya-dvuhsottysyachnogo-goroda-rf-gotovit-placdarm-dlya-novogo-shturma-10731398.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 56 ОМПБр

Головне:

РФ намагається створити плацдарм для подальших наступальних дій

Ворог може почати просування в напрямку населеного пункту Хотень

На Північно-Слобожанському напрямку в зоні відповідальності 78 окремої десантно-штурмової бригади 7 КШР ДШВ противник намагається створити плацдарм для подальших наступальних дій.

Ворог може почати просування в напрямку населеного пункту Хотень, йдеться в повідомленні прес-центру 78-ї бригади ЗСУ.

відео дня

Українські військові попередили, що потенційно це становить загрозу для просування в бік міста Суми. Всі такі спроби своєчасно виявляються і зриваються.

Уточнюється, що в цілому противник періодично здійснює штурмові дії, а також нарощує активність безпілотних систем на окремих ділянках.

"Під час наступу піхоти ворог уникає лобових атак і намагається діяти через фланги. Проти підрозділів 78 ОДШБр діють формування 810 окремої бригади морської піхоти і 9 мотострілецького полку Росії. Наша активна оборона і постійна розвідка дозволяють утримувати ситуацію під повним контролем", - додали в 78-й бригаді.

Бої на Сумщині: дані Генштабу

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках за минулу добу відбулося три бойові зіткнення, противник завдав двох авіаударів, скинувши п'ять авіабомб, здійснив 98 обстрілів, у тому числі сім — з реактивних систем залпового вогню, повідомив Генштаб ЗСУ.

/ Facebook/GeneralStaff.ua

Ситуація на Сумщині: новини за темою

Раніше повідомлялося, що окупанти РФ перетнули кордон на Сумщині. Росіяни прорвалися через кордон у Сумській області і зайшли в населений пункт Грабовське Краснопільської громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що через наступ російських військ українські підрозділи були змушені залишити деякі позиції в районі Грабовського на Сумщині, де зараз тривають бої.

Як раніше повідомляв Главред, ввечері 20 грудня російські військові прорвали кордон на ще одній ділянці Сумської області і увійшли в населений пункт Грабовське Краснопільської громади.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред