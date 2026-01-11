Ключовий гравець Динамо потрапив у фокус топ-клубу Європи: чи відбудеться перехід

Європейський клуб переглядає стратегію на трансферному ринку та звертає увагу на нові варіанти.

Микола Шапаренко, який уже тривалий час є ключовим гравцем київського "Динамо", може найближчим часом змінити клуб. Український півзахисник потрапив у сферу інтересів іспанської Ла Ліги.

У Каталонії уважно придивляються до українця

Як повідомляє Cadena Ser, каталонська "Жирона" активно працює над посиленням складу та шукає варіанти для зміцнення центральної лінії поля. Клуб уважно стежить за ситуацією навколо футболіста збірної України.

Альтернативи після складних переговорів

Раніше "Жирона" розглядала можливість підписання Марка Бернала з "Барселони" та Стефана Байчетича з "Ліверпуля", однак у керівництві дійшли висновку, що реалізувати ці трансфери буде надто складно. Тому каталонці переключили увагу на альтернативні кандидатури, серед яких опинився і Шапаренко.

У разі переходу українець може приєднатися до знайомого для себе колективу легіонерів — Владислава Ваната, Віктора Циганкова та Владислава Крапивцова.

Сам футболіст не поспішає ставити крапку

Водночас журналіст Ігор Циганик нещодавно повідомив, що Шапаренко визначився зі своїм майбутнім у "Динамо". За його словами, футболіст планує продовжити контракт, оскільки хоче, щоб "біло-сині" змогли заробити на його можливому трансфері.

