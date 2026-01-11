ЗСУ отримали "вбивцю дронів": ЗМІ дізналися про новітній американський ЗРК

Розробка вперше була представлена в 2025 році, причому зовсім недавно на виставці AUSA 2025.

ЗРК Tempest / Колаж Главред, фото Army Recognition, V2X

Важливо:

ЗСУ використовують американський зенітний ракетний комплекс Tempest

Розробка вперше була представлена в 2025 році

Сили оборони України почали використовувати новий американський зенітний ракетний комплекс Tempest.

Його можна ідентифікувати в одному з відео, оприлюдненому повітряним командуванням "Центр" у новорічному привітанні, пише Defense Express.

"На сьогоднішній день незрозуміло, скільки зенітних ракетних комплексів Tempest могла отримати Україна. З урахуванням того факту, що це нова американська розробка, можна припустити, що ми могли отримати один або кілька прототипів для проведення тестувань для подальшого вдосконалення цього озброєння", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про ЗРК Tempest

Розробка вперше була представлена в 2025 році, причому зовсім недавно на виставці AUSA 2025.

Це розробка компанії V2X, яка існує в двох варіантах - на причепі для захисту стаціонарних об'єктів, а також в мобільному варіанті, побудована за принципом зробити мобільного, а також дешевого "вбивцю дронів" за досвідом російсько-української війни.

Зенітний ракетний комплекс Tempest для ураження цілей використовує ракети AGM-114L Longbow, вартість яких може досягати 100 тисяч доларів.

/ Скріншот

Зниження ефективності ППО ЗСУ: названо причину

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомив, що російські війська модернізували системи запуску балістичних ракет, істотно посиливши їх бойовий потенціал.

Йдеться, зокрема, про комплекси "Іскандер-М" і ракети "Кинджал", які запускаються з винищувачів МіГ-31. Такий спосіб застосування збільшує швидкість польоту і значно ускладнює їх перехоплення.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що всупереч поширеним уявленням, Ізраїль все ж передавав Україні озброєння, зокрема, зенітно-ракетні комплекси Patriot, отримані від США ще на початку 1990-х років.

В Ізраїлі офіційно спростували інформацію про передачу Україні систем Patriot, які країна отримала в США на початку 1990-х років.

А українські дипломати відмовилися її коментувати, пославшись у цьому питанні на "моменти безпеки".

Про джерело: Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

