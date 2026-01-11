Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ отримали "вбивцю дронів": ЗМІ дізналися про новітній американський ЗРК

Олексій Тесля
11 січня 2026, 18:14
344
Розробка вперше була представлена в 2025 році, причому зовсім недавно на виставці AUSA 2025.
ЗРК Tempest
ЗРК Tempest / Колаж Главред, фото Army Recognition, V2X

Важливо:

  • ЗСУ використовують американський зенітний ракетний комплекс Tempest
  • Розробка вперше була представлена в 2025 році

Сили оборони України почали використовувати новий американський зенітний ракетний комплекс Tempest.

Його можна ідентифікувати в одному з відео, оприлюдненому повітряним командуванням "Центр" у новорічному привітанні, пише Defense Express.

відео дня

"На сьогоднішній день незрозуміло, скільки зенітних ракетних комплексів Tempest могла отримати Україна. З урахуванням того факту, що це нова американська розробка, можна припустити, що ми могли отримати один або кілька прототипів для проведення тестувань для подальшого вдосконалення цього озброєння", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про ЗРК Tempest

Розробка вперше була представлена в 2025 році, причому зовсім недавно на виставці AUSA 2025.

Це розробка компанії V2X, яка існує в двох варіантах - на причепі для захисту стаціонарних об'єктів, а також в мобільному варіанті, побудована за принципом зробити мобільного, а також дешевого "вбивцю дронів" за досвідом російсько-української війни.

Зенітний ракетний комплекс Tempest для ураження цілей використовує ракети AGM-114L Longbow, вартість яких може досягати 100 тисяч доларів.

скріншот
/ Скріншот

Зниження ефективності ППО ЗСУ: названо причину

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомив, що російські війська модернізували системи запуску балістичних ракет, істотно посиливши їх бойовий потенціал.

Йдеться, зокрема, про комплекси "Іскандер-М" і ракети "Кинджал", які запускаються з винищувачів МіГ-31. Такий спосіб застосування збільшує швидкість польоту і значно ускладнює їх перехоплення.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що всупереч поширеним уявленням, Ізраїль все ж передавав Україні озброєння, зокрема, зенітно-ракетні комплекси Patriot, отримані від США ще на початку 1990-х років.

В Ізраїлі офіційно спростували інформацію про передачу Україні систем Patriot, які країна отримала в США на початку 1990-х років.

А українські дипломати відмовилися її коментувати, пославшись у цьому питанні на "моменти безпеки".

Інші новини:

Про джерело: Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ПВО ЗРК Patriot
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Тиждень почнеться без світла: в Укренерго розповіли про обмеження на 12 січня

Тиждень почнеться без світла: в Укренерго розповіли про обмеження на 12 січня

19:12Енергетика
Диверсія під Москвою: партизани провели зухвалу операцію і знищили стратегічну ціль

Диверсія під Москвою: партизани провели зухвалу операцію і знищили стратегічну ціль

18:31Новини
Все покрите льодом: Кличко показав, як триває відновлення на пошкодженому об’єкті

Все покрите льодом: Кличко показав, як триває відновлення на пошкодженому об’єкті

17:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
Онук Алли Пугачової має психоневрологічний розлад - діагноз

Онук Алли Пугачової має психоневрологічний розлад - діагноз

Гороскоп на завтра 12 січня: Козорогам - конфлікт, Овнам - гарний день

Гороскоп на завтра 12 січня: Козорогам - конфлікт, Овнам - гарний день

Трамп вже "покарав" Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

Трамп вже "покарав" Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

Чоловік Лорак пояснив, чому Росія напала на Україну: назвав винного

Чоловік Лорак пояснив, чому Росія напала на Україну: назвав винного

Визначено зону без обстрілів: запропоновано перемир'я між Україною та РФ

Визначено зону без обстрілів: запропоновано перемир'я між Україною та РФ

Останні новини

19:31

Жінка привела кішку на операцію і дізналася приголомшливу правду про тварину

19:21

Києву загрожують "жорсткі" відключення: названо терміни обмеження електропостачання

19:12

Тиждень почнеться без світла: в Укренерго розповіли про обмеження на 12 січня

19:10

Як США поставили Путіна і Лаврова в глухий кутПогляд

19:07

Душевні привітання з Днем народження: шикарні картинки і приємні слова

Орєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - КриволапОрєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - Криволап
18:52

Відключення світла в Україні - графіки на 12 січня (оновлюється)

18:50

Орхідея "впала в сплячку": три дії, які допоможуть їй знову випустити квітиВідео

18:31

Диверсія під Москвою: партизани провели зухвалу операцію і знищили стратегічну ціль

18:28

"Залишила після себе приклад": померла видатна українська співачка

Реклама
18:28

Фраза, яку вимовляють мільйони, не задумуючись: звідки взялося "алло"

18:14

ЗСУ отримали "вбивцю дронів": ЗМІ дізналися про новітній американський ЗРК

17:54

Ключовий гравець Динамо потрапив у фокус топ-клубу Європи: чи відбудеться перехід

17:47

Правда про війну, яку приховує Кремль: чому 11 січня 2026 року стало катастрофою для РосіїВідео

17:44

Зрадниця Регіна Тодоренко невиліковно хвора - діагноз

17:27

Все покрите льодом: Кличко показав, як триває відновлення на пошкодженому об’єктіВідео

16:46

Фінансовий гороскоп на тиждень з 12 по 18 січня

16:35

"Раніше тупим не давали мікрофон": друг Цимбалюка зробив заяву про нього

16:16

Загроза для двохсоттисячного міста: РФ готує плацдарм для нового штурму

16:13

До Києва мчать аномальні морози: коли чекати до -20°C

16:12

Мороз атакує Черкащину: українців попередили про значне зниження температури

Реклама
15:52

Мінус три установки: українські військові вразили об’єкти "Лукойлу" на КаспіїВідео

15:37

Любовний гороскоп на тиждень з 12 по 18 січня

15:28

Фантастична вечеря за двадцять хвилин - небанальний рецептВідео

15:28

Арктична пастка: синоптикиня попереджає про погіршення погоди на Житомирщині

15:05

Росіяни потрапили в оточення на фронті, йде зачистка великого міста - деталі від ЗСУ

14:55

Курс євро негативно вплине на ціни: експерт сказав, до чого готуватися українцям

14:53

Морози, хуртовини та сніг: на Тернопільщину суне небезпечна погода

14:32

Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 січня: Тельці вирішать проблеми, Дівам - хвилювання

14:16

Швидше ніж здавалось багатьом - названо реальні терміни закінчення війни

13:48

Українцям розсекретили другу назву Києва – про що мовчали століттямиВідео

13:43

"Шакали": Бужинську після скандалу з Грицканом зрадили близькі люди

13:43

Чому світлофор показує червоний та жовтий кольори одночасно – секрет розкрито

13:42

Божественний салат, який зʼїдять за 5 хвилин: весь секрет у заправці

13:25

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 січня: Близнюкам - підтримка, Ракам - обмеження

13:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 січня (оновлюється)

13:05

Карта Deep State онлайн за 11 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

13:00

У Кадирова відмовили нирки: Кремль терміново шукає нового ватажка Чечні

12:58

Коли ситуація із світлом в Києві покращиться - названо конкретні терміни

12:46

Україну накриє ще більший холод: коли вдарять морози до -24 градусів

12:16

"Вибачте": Наталка Денисенко потрапила в новий скандал

Реклама
12:00

РФ вперше атакувала Україну новою зброєю: у ГУР показали, як вона виглядає

12:00

Долар і євро можуть подешевшати: що буде з курсом валют уже з понеділка

11:55

За прикладом Мадуро: в Британії заговорили про викрадення Путіна, що відомоВідео

11:03

Китайський гороскоп на завтра 12 січня: Тиграм - напруга, Кроликам - занепокоєння

10:59

Студенти 25+ років можуть втратити відстрочку: у Раді готують зміни до мобілізації

10:54

Головний зимовий обряд: що предки виносили з дому та палили після ВодохрещаВідео

10:31

Лялечка з буйними кучерями: третя дружина Тігіпка показала півторарічну доньку

10:15

"Її ніхто не знає": як виглядає дружина Леоніда Кравчука

10:05

"Залишиться лише груда каміння": армія РФ стирає з лиця землі українське місто

10:00

Трамп поспішатиме до кінця січня, Європа виторговує для себе безпеку - Клочок

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти