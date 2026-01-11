Мороз атакує Черкащину: українців попередили про значне зниження температури

На Черкащині 11 січня очікуються помірні морози з невеликим потеплінням вдень, з 12 січня температура знову почне знижуватися, вказав синоптик.

Прогноз погоди Черкаська область - прогноз погоди 12 січня Черкаси / Фото: УНІАН

На вечір 11 січня варто очікувати посилення морозів

Температура опуститься до мінус 11 градусів

Погода в Черкаській області буде сухою, очікується значне зниження температури. Про це в коментарі Суспільному повідомив начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Синоптик повідомив, що вдень 11 січня морози на Черкащині трохи ослабнуть на 2–4º, проте ввечері температура знову почне падати. Прогноз передбачає хмарну погоду з проясненнями, без опадів, видимість добра, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по області складатиме 7–12º морозу, у Черкасах – 8–10º, атмосферний тиск поступово зростатиме, вологість повітря коливатиметься.

Віталій Постригань додав, що з 12 січня в області стане прохолодніше. Такі морози для Черкащини вважаються помірними.

"Для нашого регіону з помірним кліматом морози до 5º вважаються слабкими, від 5 до 15º — помірними. В періоди короткочасних сильних похолодань спостерігаються сильні морози від 15 до 30º. Екстремальні морози, нижче 30º бувають дуже рідко", - вказав він.

За його словами, найнижчу температуру в січні фіксували в Каневі у 1987 році. Згідно з метеоспостереженнями, у більшості зим мінімальна температура в регіоні коливається між -20 та -25º, середній мінімум січня становить -15–17º, а абсолютний мінімум у останні роки досягав -35º у 1987 році в Каневі.

Прогноз погоди Черкаси 12 січня / Скріншот

Прогноз погоди Умань 12 січня / Скріншот

За даними Черкаського обласного центру з гідрометеорології, у період з 10 по 12 січня в області зберігатиметься циклонічний тип погоди. Атмосферні фронти південних циклонів періодично приноситимуть невеликий сніг, а на автошляхах утримуватиметься ожеледиця.

"Адвекція полярного повітря з північного сходу сприятиме подальшому похолоданню – середньодобова температура 10-13° морозу, що на 6-9° нижче кліматичної норми. Температура повітря 10 січня вночі 10-15° морозу, вдень 5-10° морозу. 11 січня вночі при проясненнях місцями до 14-19º морозу, вдень 8-13º морозу", - йдеться у повідомленні.

/ Фото: Черкаський обласний центр з гідрометеорології

Якою буде погода 12 січня - прогноз синоптика

Як писав Главред, у понеділок, 12 січня, в Україні очікується морозна погода, сніг пройде лише в західних областях. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її прогнозом, вночі температура коливатиметься від –12 до –18 °C, на крайньому півночі знизиться до –18…–24 °C, на південному заході очікується –7…–12 °C, а на півдні – від –4 до –6 °C.

Вдень у північних регіонах прогнозують –7…–13 °C, на більшій частині території – –3…–9 °C, а на півдні – –2…–4 °C.

"У більшості областей України буде без опадів. Лише сніг пройде в західних областях. Ожеледиця - до весни", - наголосила Діденко.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

