Курс євро негативно вплине на ціни: експерт сказав, до чого готуватися українцям

Маріна Фурман
11 січня 2026, 14:55
Плотніков спрогнозував, що скільки коштуватиме євро найближчим часом.
Що буде з курсом євро найближчим часом / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

На початку 2026 року курс євро встановив історичний рекорд, перетнувши психологічну позначку. Не виключення, що європейська валюта надалі буде дорожчати. Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в коментарі Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро

Експерт підкреслює, що курс євро залежить від багатьох чинників. Зокрема, від відносин між ЄС та Сполученими Штатами Америки.

Плотніков вважає, що наразі немає жодних ознак того, що євро стрімко подешевшає. При цьому він зазначає, що євро може похитнутися в разі глобальних непорозумінь. Зокрема, якщо США спробують якимось чином зайти у Гренландію.

Як можуть змінитися ціни на продукти

Україна імпортує чимало товарів з Європи, тому ціни залежать від курсу євро. Чим вищий курс, тим дорожче обходяться покупки людям. Експерт запевнив, що найближчим часом значних цінових змін не буде, бо продукцію завозили у грудні вже по курсу 43 грн/євро.

"Певні розрахунки імпортерів були з запасом. Дорожчання товарів точно не уникнути, але треба ще подивитися на інші чинники, пов'язані з курсом євро до долара", — розповів Плотніков.

Чи варто купувати долари і євро зараз

На думку доктора економічних наук Олексія Плотнікова, найближчим часом стрімка девальвація гривні зупиниться на рівні 43 гривень за долар.

Тому, якщо в українців є вільні гроші, якими вони не планують користуватися у найближчі 6 місяців, їх можна обмінювати. Але якщо відповідної "фінансової подушки" немає, то краще не поспішати з обміном гривні на долари, чи євро.

Як писав Главред, Національний банк України підняв офіційний курс долара на 12 січня, встановивши черговий історичний максимум. Попри незначне здешевлення, євро впевнено тримається вище психологічної позначки у 50 гривень.

Банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що валютний ринок впродовж наступного тижня залишатиметься динамічним, але без різких перекосів. Офіційний курс долара на наступний тиждень складатиме 42,3-42,9 грн.

Тим часом фінансовий консультант Надія Байор радить не піддаватися паніці і не намагатися заробити на різких коливаннях курсу валют. Експерт не очікує різких курсових потрясінь найближчим часом.

Про персону: Олексій Плотніков

Олексій Плотніков - економіст, доктор економічних наук (1994), професор (1998), заслужений економіст України (2010). Народний депутат України V-VI скликань.

Народився в Запоріжжі. У 1986 році закінчив Київський інститут народного господарства, економіст. Володіє англійською, болгарською, сербською, хорватською мовами.

У 1994 році захистив докторську дисертацію. Потім працював керівником групи експертів з питань економіки Українського центру економічних і політичних досліджень (нині - Центр Разумкова), входив до експертної ради Вищої атестаційної комісії та наукової ради при НДІ Міністерства фінансів України. Автор понад 150 наукових праць.

Онук Алли Пугачової має психоневрологічний розлад - діагноз

Онук Алли Пугачової має психоневрологічний розлад - діагноз

Які 4 знаки зодіаку чекає грандіозний успіх на початку року: кому усміхнеться удача

Які 4 знаки зодіаку чекає грандіозний успіх на початку року: кому усміхнеться удача

Трамп вже "покарав" Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

Трамп вже "покарав" Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

Гороскоп на завтра 12 січня: Козорогам - конфлікт, Овнам - гарний день

Гороскоп на завтра 12 січня: Козорогам - конфлікт, Овнам - гарний день

Чоловік Лорак пояснив, чому Росія напала на Україну: назвав винного

Чоловік Лорак пояснив, чому Росія напала на Україну: назвав винного

