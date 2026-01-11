Все покрите льодом: Кличко показав, як триває відновлення на пошкодженому об’єкті

Ремонтні роботи тривають цілодобово.

https://glavred.net/ukraine/vse-pokryto-ldom-klichko-pokazal-kak-idet-vosstanovlenie-na-povrezhdennom-obekte-10731416.html Посилання скопійоване

У Києві комунальники відновлюють пошкоджену внаслідок атаки РФ інфраструктуру / Колаж: Главред, фото: скриншот відео/Кличко

Основне:

У Києві цілодобово відновлюють інфраструктуру, пошкоджену російськими ударами 9 січня

Комунальники працюють у складних умовах та морозі, щоб повернути тепло містянам

Кличко зазначив, що обсяг відновлювальних робіт залишається дуже великим

У столиці тривають безперервні роботи з відновлення інфраструктури, що постраждала внаслідок російських атак у ніч проти 9 січня. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути тепло та стабільні послуги мешканцям міста.

Про це 11 січня повідомив мер Києва Віталій Кличко, оприлюднивши відео з одного з пошкоджених об’єктів.

відео дня

За словами міського голови, бригади працюють і вдень, і вночі, попри складні погодні умови та низькі температури. Він наголосив, що відновлення потребує значних зусиль, адже масштаби пошкоджень суттєві.

Кличко підкреслив, що роботи тривають безперервно, а комунальники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання та інші критично важливі системи міста.

Дивіться відео, як комунальники відновлюють пошкоджену інфраструктуру:

Скільки будуть тривати відключення світла - думка експерта

Як писав Главред, українцям слід бути готовими до того, що погодинні відключення електроенергії триватимуть щонайменше до початку весни. Відчутних змін на краще в роботі енергосистеми до кінця зими не прогнозується. Про це в ефірі програми "Ранок.LIVE" повідомив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, зазначивши, що поточний стан генерації та електромереж не дозволяє очікувати швидкого скасування обмежень.

"На жаль, ситуація не може покращитися до кінця зими, до початку березня. Навіть якщо ракетні удари припиняться і навіть якщо буде спокійний час для більш системних ремонтів", — наголосив експерт.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні резерви обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, сформовані під час підготовки до опалювального сезону, поступово вичерпуються, зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

У неділю, 11 січня, у Києві та Дніпропетровській області запровадили аварійні відключення електроенергії, повідомили в ДТЕК.

Також 11 січня по всій території України діятимуть обмеження споживання електроенергії, повідомили в Укренерго.

Також рекомендуємо прочитати:

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред