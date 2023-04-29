Коли армія України підійде до Криму, побачите, як війська Росії тікатимуть - Зеленський

Люди в Криму вийдуть на вулиці і допомагатимуть силам оборони України вигнати самопроголошену так звану "владу" півострова, сказав Володимир Зеленський.

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Україна звільнить Крим, окупанти Росії рятуватимуться втечею - Зеленський / Instagram В. Зеленский

Коли Збройні сили України підійдуть до адміністративного кордону з окупованим Кримом, російські війська тікатимуть. Люди втомилися від режиму Путіна на захопленому півострові і допоможуть українським військам вигнати фейкову "кримську владу". Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, в інтерв'ю іноземним журналістам президент розповів про те, що звільнення Криму стане не найскладнішим завданням.

За його словами, як тільки ЗСУ підійдуть до адміністративних кордонів з Кримським півостровом, всі побачать, як російські окупанти тікатимуть.

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"Деокупуємо ми Крим? Це буде легше, ніж те, що відбувається зараз. Він (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) десять років промивав людям мізки. Коли підійдемо до адміністративного кордону з Кримом, ви побачите, як росіяни будуть тікати. Вони зараз окопи риють, перерили пляж, хоча вчора говорили, що це все така краса, це буде туристичний центр, будуть вкладати мільярди. Десять років минуло, які мільярди? Що вони там зробили, крім того, що захопили територію, вигнали людей, політичні в'язні, журналісти у в'язницях. Що вони там зробили? Нуль?" - сказав президент.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що звичайні люди втомилися від окупації режиму Путіна на півострові. Ворог лише мілітаризував Крим і не розвивав його. Тому, коли ЗСУ почнуть звільняти Кримський півострів, цивільні особи вийдуть на вулиці і допомагатимуть вигнати фейкову російську "владу півострова".

Звільнення Криму

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що армія України перейде в контрнаступ і збирається звільнити захоплений Росією Крим.

За його словами, успіх ЗСУ залежить від військової підтримки з боку Заходу.

Український військовий Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду сказав, що для того, щоб звільнити Крим, ЗСУ потрібно буде підійти до Азовського узбережжя і розбомбити Кримський міст. Тоді російські окупанти потраплять в оперативне оточення, і українським військам навіть не доведеться заходити на півострів.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що після виходу до Азовського моря ЗСУ почнуть завдавати нових ударів по російських окупантах у Криму. Українська армія знищить Кримський міст і Чорноморський флот РФ.

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Війна Росії проти України: