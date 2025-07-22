Все зміниться, готується реформа: як працюватиме мораторій на перевірку бізнесу

Уряд вже готує законопроекти до внесення в Верховну Раду.

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Як буде діяти мораторій на перевірку бізнесу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Що відомо:

РНБО ввела мораторій на перевірку бізнесу держорганами

Уряд цифровізує систему держнагляду

Усі "завислі" справи без достатніх доказів будуть закриватися

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про запровадження мораторію на перевірку бізнесу держорганами - правоохоронцями, податковцями, митниками та іншими контролюючими органами. Тепер контроль буде здійснюватись лише точково - у випадку високих ризиків. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Уряд цифровізує систему держнагляду. Це унеможливить ручне втручання у відповідні процеси перевірок та усуне штучні перешкоди, які блокують роботу бізнесу.

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"Прокуратура та правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців. За його результатами, 30% цих проваджень - вже закриті", - заявила прем'єр.

Уряд працює над реформою контролюючих органів - зміни до Кримінального кодексу України та інших нормативних актів. Відповідний пакет законопроектів готується до внесення до Ради.

Очікується, що лише Генеральний прокурор чи керівники прокуратур регіонального рівня матимуть право погоджувати нові кримінальні провадження проти підприємців. Якщо арешти майна та документів перешкоджатимуть роботі підприємств, вони будуть скасовані. Усі "завислі" справи будуть закриті, якщо вони не мають достатніх доказів.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Нові призначення в уряді - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 липня Верховна Рада України призначила нового міністра оборони. Ним став колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Його кандидатуру підтримали 267 народних депутатів під час голосування у парламенті.

Перед цим президент України Володимир Зеленський підписав низку кадрових рішень. Зокрема, Герман Сметанін був призначений очільником "Укроборонпрому", а саме Міністерство оборони відтепер відповідатиме за управління стратегічними галузями промисловості.

Нагадаємо, 15 липня Денис Шмигаль подав у відставку з посади прем’єр-міністра. Про своє рішення він повідомив у Telegram.

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Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

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