Перетворюють Херсонську область в зону відчуження: Зеленський жорстко проїхався по Росії

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові намагаються перетворити Херсонську область на зону відчуження, демонтуючи всю існуючу систему охорони здоров'я.

"Окупанти додали ще один виклик - на окупованій території. Фактично вони демонтують там всю існуючу систему охорони здоров'я. Окупанти вирішили закривати медичні установи в містах, вивозити обладнання, машини швидкої – просто все... Тиснуть на лікарів, які ще залишилися в окупованих районах, щоб вони переїжджали на територію Росії", - зазначив Зеленський.

За словами президента України, перш за все, це стосується Херсонської області.

"Тепер Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження. Світ повинен на це відреагувати. Наше Міністерство закордонних справ, всі наші представники інформують міжнародні організації та партнерів про цей новий ескалаційний крок окупантів" - додав президент.

Також Зеленський закликав українців, які перебувають в окупованих містах і районах, робити все, щоб допомагати один одному – незважаючи на будь-які дії окупантів.

Наступ ЗСУ на Херсонщині

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти можуть здійснити серію терактів у Херсонській області, коли їм доведеться відходити з окупованих територій регіону. Зокрема, вони можуть підірвати житлові будинки і завдати критичної шкоди інфраструктурі.

Військовий експерт Олег Жданов раніше зазначав, що російські загарбники налаштовані битися за Херсон, для його "оборони" вони перекинули до тимчасово окупованого міста ще кілька батальйонно-тактичних груп (БТГ). Всього в даний час угруповання загарбників в місті становить близько 30 тисяч військовослужбовців.

Також раніше військовий експерт Михайло Самусь говорив, що Путін не хоче віддавати Херсон, адже це буде дуже сильним ударом по його іміджу. Для Путіна вихід окупаційних військ з правого берега Дніпра – це дуже серйозна репутаційна втрата. Адже спочатку анексувати ці території, а потім забрати звідти ноги – це нонсенс з військової точки зору.

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