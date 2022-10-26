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Третій етап війни в Україні: Резніков розповів про "пастку" для окупантів у Херсоні

26 жовтня 2022, 07:37

ЗСУ контролюють всі мости в Херсоні, тому в російських окупантів не буде можливості залишити місто, як це було під час деокупації Харківської області.

Олексій Резніков
Олексій Резніков розповів про ситуацію в Херсонській області / Фото Reuters, 93 омбр Холодний Яр

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна в Україні зараз перебуває на третьому етапі – поступовому звільненні окупованих територій - і розповів, чому сповільнився контрнаступ ЗСУ на Херсон.

Резніков пояснив в інтерв'ю американському виданню Fox News, що перший етап війни в Україні полягав у тому, щоб зупинити російську армію. На другому етапі вдалося стабілізувати ситуацію по всій лінії фронту, зараз же відбувається деокупація захоплених росіянами українських територій.

На даний момент в Херсоні армія РФ опинилася в пастці на правому березі Дніпра. Збройні Сили України контролюють всі мости, тому в окупантів не буде можливості залишити місто, як це було під час деокупації Харківської області.

За словами Резнікова, окупантам небезпечно для життя залишатися в Херсоні та вести вуличні бої з ЗСУ.

"Не зовсім вірю, що росіяни зможуть вести вуличні бої. Тому що для них це не оптимальний варіант. Ми контролюємо всі мости на річці Дніпро, використовуючи HIMARS та іншу артилерію. І для них ризиковано залишатися в Херсоні, тому що вони потім не зможуть втекти, як зробили це в Ізюмі", – сказав Резніков.

При цьому зараз на півдні України йдуть дощі, тому погодні умови трохи сповільнили наступ Збройних сил на Херсон.

Він зазначив, що ЗСУ використовують "таку тактику, щоб деокупувати наші території кілометр за кілометром, крок за кроком".

"Прямо зараз через погодні умови, я маю на увазі дощі, це трохи нас сповільнило, але ми використовуємо тактику звільнення наших сіл крок за кроком і кілометр за кілометром. І ми продовжимо це робити", - заявив міністр.

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Ситуація на Херсонщині

Окупаційні війська Росії на Херсонському напрямку днями мають отримати команду відступати з захоплених позицій. Майбутній наказ командування пов'язаний з наступом Збройних сил України. Про це розповів російський окупант під час телефонної розмови зі своєю сестрою.

24 жовтня в оперативному командуванні Південь заявили, що Сили оборони України звільнили від окупаційних військ Росії вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області. Там проводяться заходи щодо стабілізації ситуації. Українські війська ведуть бої із загарбниками за один із стратегічних шляхів, який активно утримують росіяни.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів про те, що російські війська готуються не до виходу, а до утримання окупованого Херсона. У них буде два варіанти – залишити місто або потрапити в оточення ЗСУ. На думку Буданова, українські війська можуть звільнити Херсон до кінця року.

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