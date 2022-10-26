Війська РФ готуються до останнього тримати Херсон, окупанти будують оборонні редути - ОК Південь

Окупанти РФ зміцнюються у Херсонській області та готуються до утримання Херсона - ОК Південь / Колаж ілюстративне фото 93 ОМБр Холодний Яр, Міноборони РФ

Сили оборони України продовжують бити по позиціях окупантів Росії на Херсонщині та утримувати вогневий контроль в області. Росіяни, ймовірно, отримали наказ до останнього триматися за Херсон і будують нові оборонні рубежі. Вони намагаються вибудувати першу лінію оборони і готуються до "захисту" захоплених позицій на лівому березі Дніпра. Про це заявила керівниця пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що українські війська, як і раніше, завдають ударів по позиціях російських окупантів у Херсонській області. Загарбники зміцнюються, і, судячи з усього, готові до останнього триматися за окупований Херсон.

"Незважаючи на те, що ми продовжуємо вогневий контроль і ураження позицій, їх багато. Вони вибудовують нові рубежі оборони, зокрема, готуються тримати Херсон. Така невдача буде критичним, переломним моментом для імперії. Цілком ймовірно, вони отримали наказ триматися до останнього. Але ми знаємо, хто останній і де його знайти", - пояснила ситуацію Гуменюк.

Також вона підкреслила, що російська армія у Херсонській області здійснює спроби спорудження першої лінії оборони. Захисні рубежі окупанти готують і на лівому березі Дніпра.

Ситуація у Херсонській області

У Генеральному штабі Збройних сил України раніше заявили, що окупований Росією Херсон вже залишила значна частина населення. Російські загарбники готуються до вуличних боїв у Херсоні.

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов сказав, що війська РФ у Херсонській області готуються не до виходу, а до утримання Херсона.

За його словами, у росіян буде два варіанти – або залишити місто, або потрапити в пастку ЗСУ. За прогнозом Буданова, армія України звільнить Херсон до кінця року.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України зараз на третьому етапі.

ЗСУ поступово звільняють окуповані території. За його словами, війська РФ опинилися в пастці у Херсоні – навряд чи вони зможуть втекти, як це було у Харківській області.

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