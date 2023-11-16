"Контакти з Росією для нього не табу": експерт розкрив ставлення Маска до Путіна

Ілон Маск зацікавлений у просуванні своїх ідей і продуктів і часто виступає проти генеральної лінії Білого дому, зазначив Андрій Золотарьов.

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Маск ставиться до Путіна більш позитивно , ніж ми припускаємо - експерт / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Засновник SpaceX, американський мільярдер Ілон Маск позитивно ставиться до глави Кремля Володимира Путіна і може бути не проти контактів із країною-агресором Росією. Його позиція часто відрізняється від генеральної лінії Білого дому. Про це заявив політолог, керівник аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що ключовим завданням Маска є просування своїх ідей і продуктів. Він навряд чи відмовиться від можливих контактів із Москвою і позитивно ставиться до Путіна.

Експерт також нагадав, що риторика бізнесмена часто вступає у протидію з офіційною лінією Вашингтона.

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"Він зацікавлений у просуванні власних ідей, продуктів. І, природно, контакти з Росією для нього не табу. Не факт, що він поїде до РФ, але те, що він ставиться до Путіна більш позитивно, ніж ми припускаємо, це абсолютно очевидно. Маск дуже часто виступає, як то кажуть, проти мейнстріму – генеральної лінії Білого дому. І це вже даність", - підкреслив Андрій Золотарьов.

Скандальні заяви Маска про Україну

Декілька місяців тому Ілон Маск назвав війну в Україні "безнадійною ситуацією" і закликав до "припинення" вогню. Також він сказав, що США, потрібно, мовляв, відновити нормальні відносини з агресором Росією.

Також Маск розкритикував рішення США передати Україні касетні боєприпаси. За його словами, такий крок Вашингтона – "лицемірство" і нібито не призведе до ефективних результатів.

В Офісі президента відповіли на маячню Маска щодо "здачі України". Радник керівника ОП Михайло Подоляк сказав, що відмова від підтримки Києва точно не припинить розв'язану Росією війну.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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