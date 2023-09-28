Тимчасовий механізм захисту запрацював 4 березня 2022 року – лише через кілька днів після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

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В ЄС на рік продовжили тимчасовий захист для біженців з України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Рада ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ домовилась продовжити механізм тимчасового захисту для українських біженців як мінімум до березня 2025 року. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

"Щоб забезпечити певність для понад 4 мільйонів українських біженців, які зараз проживають в ЄС, Рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, які втікають від агресійної війни Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив іспанський міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка Гомес, чия країна зараз головує в Раді ЄС, Євросоюз підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно. Продовження статусу захисту дає впевненість більш ніж 4 мільйонам біженців, які знайшли безпечний притулок в ЄС.

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Пресслужба Євроради підкреслює, що після сьогоднішньої політичної домовленості Рада ЄС повинна буде офіційно прийняти рішення про продовження тимчасового захисту. Це станеться після того, як буде проведено юридичні процедури та переклад усіма мовами ЄС.

У Єврораді також нагадали, що тимчасовий механізм захисту запрацював 4 березня 2022 року – лише через кілька днів після широкомасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну – і автоматично продовжений на один рік.

Як повідомляв Главред, українці, які проживають в Польщі, мають можливість отримати фінансову допомогу від неурядової організації "Польська гуманітарна акція" (Polska Akcja Humanitarna) в розмірі від 5000 до 6000 гривень.

Фінансова підтримка доступна для біженців, які прибули до Польщі після 9 лютого 2022 року і раніше не отримували фінансової допомоги від інших благодійних організацій.

Також Главред розповідав, що уже в 2024 році уряд Німеччини планує вдвічі скоротити кошти, які виділяються регіонам на прийом та інтеграцію біженців, зокрема і українських. На підтримку витрат, пов'язаних з прийомами біженців, уряд виділить максимум 1,7 мільярда євро. У 2023 році сума вдвічі більша – 3,75 мільярда євро.

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