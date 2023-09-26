Німеччина вдвічі скоротить допомогу біженцям: названо терміни

Берлін вже поінформував регіони, що на підтримку витрат, пов'язаних з прийомами біженців, виділить максимум 1,7 мільярда євро.

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Уряд Німеччини планує скасувати свій внесок у витрати на інтеграцію українських біженців та догляд за ними. / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Уже в 2024 році уряд Німеччини планує вдвічі скоротити кошти, які виділяються регіонам на прийом та інтеграцію біженців, зокрема і українських.

Як пише Reuters з посиланням на два джерела в уряді ФРН, Берлін вже поінформував регіони, що на підтримку витрат, пов'язаних з прийомами біженців, виділить максимум 1,7 мільярда євро. У 2023 році сума вдвічі більша - 3,75 мільярда євро.

Уряд нібито планує скасувати свій внесок у витрати на інтеграцію українських біженців та догляд за ними.

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Відповідне рішення було ухвалено в рамках заходів щодо скорочення бюджетних витрат на тлі зростаючої інфляції.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Німеччини переїхало понад мільйон українців. Їхня підтримка "лягає тягарем" на міста і муніципалітети держави. У зв'язку з цим 16 німецьких земель зажадали більше коштів від уряду ФРН на покриття витрат на біженців в наступному році.

Як повідомляв Главред, українці, які проживають в Польщі, мають можливість отримати фінансову допомогу від неурядової організації "Польська гуманітарна акція" (Polska Akcja Humanitarna) в розмірі від 5000 до 6000 гривень.

Фінансова підтримка доступна для біженців, які прибули до Польщі після 9 лютого 2022 року і раніше не отримували фінансової допомоги від інших благодійних організацій.

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