Уряд закрив систему "Шлях" для водіїв, які перевозять гумвантажі

Буде розроблено новий механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов'язаними чоловіками.

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Уряд закрив систему "Шлях" / Колаж: Главред, фото: ДПСУ, ua.depositphotos.com

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Виїзд водіїв буде можливий за загальними підставами

Що таке система "Шлях"

Уряд припинив функціонування системи "Шлях" для водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі. Відтепер для виїзду за кордон такі водії повинні мати інші підстави для перетину кордону. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України у Facebook.

Зазначається, що за результатами засідання Кабміну 25 лютого було схвалено зміни до постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, які прямують за гуманітарними та медичними вантажами.

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Згідно з цими змінами, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі "Шлях".

"Водії, які прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій і обласні військові адміністрації не вноситимуть водіїв до системи "Шлях", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що додатково уряд доручив Мінсоцполітики, яке формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом із Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов'язаними чоловіками.

Виїзд за кордон з України - останні новини

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловіки не могли виїжджати за кордон для участі в міжнародних навчальних програмах. Однак у 2024 році все змінилося, і тепер чоловіки-студенти вже можуть виїжджати на навчання в іноземних закладах вищої освіти. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький. За його словами, викладачі українських вищих навчальних закладів можуть виїжджати за кордон на програми підвищення кваліфікації, а також на конференції.

Як повідомляв Главред, депутати Верховної Ради розробляють законопроєкт, який дасть змогу українським чоловікам 18-24 років перетинати кордон. Як розповів народний депутат Руслан Горбенко, законопроєкт передбачатиме вільний виїзд за кордон для українців 18 - 24 років, які навчаються в іноземних навчальних закладах.

З 3 березня діячам мистецтв і журналістам заборонять виїзд за кордон. Причина в тому, що, виїхавши, вони рідко повертаються назад.

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Що таке система "Шлях" Система "Шлях" із 2022 року функціонувала для реєстрації для виїзду водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників і водіїв, які прямують за гуманітарними вантажами. Систему запустило Міністерство розвитку громад та територій для забезпечення сталої логістики, перевезення вантажів та гуманітарної допомоги.

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