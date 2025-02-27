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Не завжди повертаються: ще одній категорії українців заборонять виїзд за кордон

Анна Ярославська
27 лютого 2025, 10:26
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З 3 березня Мінкульт призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України.
Держприкордонслужба, знак стоп
Діячам мистецтв і журналістам заборонять виїзд за кордон / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • З якого числа діячі мистецтв не зможуть виїхати за кордон
  • У чому причина заборони на виїзд

З 3 березня діячам мистецтв і журналістам заборонять виїзд за кордон. Причина в тому, що, виїхавши, вони рідко повертаються назад.

Як ідеться на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли особи, які отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від Міністерства, не повернулися в Україну у встановлені терміни.

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Ще наприкінці 2022 року міністерство ініціювало зміни, які мінімізують використання цілей культурної дипломатії для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану. Однак, станом на сьогодні це питання залишається неврегульованим.

"У зв'язку з цим з 3 березня 2025 року та до нормативно-правового врегулювання цього питання Міністерство призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду зазначеної категорії осіб за межі державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Міністерство усвідомлює важливість і необхідність постійної міжнародної культурної та медійної взаємодії та наразі працює над усуненням зазначеної юридичної неврегульованості.

Не завжди повертаються: ще одній категорії українців заборонять виїзд за кордон
Мобілізація в Україні / Інфографіка: Главред

Виїзд за кордон з України - останні новини

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловіки не могли виїжджати за кордон для участі в міжнародних навчальних програмах. Однак у 2024 році все змінилося, і тепер чоловіки-студенти вже можуть виїжджати на навчання в іноземних закладах вищої освіти. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький. За його словами, викладачі українських вищих навчальних закладів можуть виїжджати за кордон на програми підвищення кваліфікації, а також на конференції.

Як повідомляв Главред, депутати Верховної Ради розробляють законопроєкт, який дасть змогу українським чоловікам 18 - 24 років перетинати кордон. Як розповів народний депутат Руслан Горбенко, законопроєкт передбачатиме вільний виїзд за кордон для українців 18 - 24 років, які навчаються в іноземних навчальних закладах.

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