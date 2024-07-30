'Чи варта шкурка вичинки': еколог розкрив шокуючі наслідки підриву Каховської ГЕС

Україна втрачає родючі землі через неефективне використання водосховищ, розповыв Володимир Борейко.

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Чому дедамбізація може бути вигідною для України / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот

Міжнародний досвід, зокрема таких країн як Голландія, Німеччина та США, свідчить про ефективність програм дедамбізації, які діють з середини ХХ століття. Територію Каховської ГЕС можна використовувати для сільського господарства, лісонасаджень та заповідних територій. Про це під час чату на Главреді розповів еколог, директор Київського еколого-культурного центру, заслужений природоохоронець України Володимир Борейко.

"В Америці зруйновано вже сотні дамб. У нас, на жаль, ще ні влада, ні громадськість до цього не додумалися. А це вже час робити", - зазначив еколог.

За його словами, Україні давно пора прибирати дамби, як це роблять у західних країнах. Борейко наголосив, що водосховищами на Дніпрі затопили значно більше родючих земель, ніж зрошують.

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"Виходить, що водосховищами залито втричі більше родючих земель, ніж зрошується завдяки водосховищам. Як можна так нерозважливо, не економічно, не по-хазяйськи ставитися до своїх земельних ресурсів! Зрозуміло, що за радянської влади про це не думали, але є ж чіткі розрахунки, які показують, чи варта шкурка вичинки: залили 1 млн з гаком га, а зросили близько 300-400 тисяч га – цифри взагалі непорівнянні", - пояснив він.

Борейко також зауважив, що заростання території Каховського водосховища вербою - це природний процес, оскільки верба завжди йде за водою. Проте ці землі є сільськогосподарськими і їх можна використовувати для оранки.

"Хто кому тут лікар. Усе це можна розорювати, адже це ж сільськогосподарські землі, орні, чудові угіддя, звані Кінськими плавнями. А так, звісно, якщо нічого не робити, територія заростатиме вербою. Верба – це рослина, яка завжди йде за водою: пішла вода – прийшла верба", - додав Борейко.

Хто такий Володимир Борейко Володимир Борейко – український еколог, біолог, природоохоронець, письменник, зоозахисник. Директор громадської організації "Київський еколого-культурний центр", головний редактор гуманітарно-екологічного журналу, заснованого 1999 року. Заслужений природоохоронець України (з 2010 року). У 2024 році Володимир Борейко був нагороджений грамотою-подякою та цінним подарунком від Київської обласної ради за вагомий внесок у розвиток заповідної справи та охорони довкілля. Борейко є автором 18 чинних природоохоронних законів України. Серед найвідоміших кампаній еколога та очолюваної ним організації – перепис найстаріших дерев України. Щороку Борейко проводить операцію "Першоцвіт", спрямовану на захист рідкісних і зникаючих рослин, занесених до Червоної книги України. Один з активістів всеукраїнської кампанії проти капканів. Серед інших зоозахисних кампаній, які проводить Володимир Борейко, – боротьба з дельфінаріями. Активіст захисту найбільш знищуваного виду тварин в Україні – вовків. Крім того, Борейко є ініціатором заборони в Україні весняного полювання, полювання в біосферних заповідниках і національних парках, комерційного полювання на зубрів, вилову дельфінів, використання капканів і фосфіду цинку. Під керівництвом Борейка у 20 областях України створено 588 об'єктів природно-заповідного фонду, а за свою інспекторську діяльність затримав понад 2 тисячі браконьєрів, пише Вікіпедія.

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована, її відновити неможливо.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. За словами міністра внутрішніх справ Ігора Клименка, внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули щонайменше 5 людей.

Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції за наказом диктатора РФ Володимира Путіна. Таку вказівку точно віддавали з кабінету президента, оскільки такі рішення не ухвалюються на інших рівнях.

Російські окупанти завдали Україні значної шкоди підривом Каховської ГЕС. Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що сума збитків складає 2,5 мільярда євро.

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