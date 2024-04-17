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Перемога РФ коштуватиме ЄС надто дорого: Урсула фон дер Ляєн зробила різку заяву

Руслана Заклінська
17 квітня 2024, 21:22
Витрати на підтримку України набагато менші в порівнянні з потенційними наслідками перемоги Росії, заявивила президент Єврокомісії.
Перемога РФ коштуватиме ЄС надто дорого: Урсула фон дер Ляєн зробила різку заяву
Урсула фон дер Ляєн зробила жорстку заяву про можливу перемогу Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 22 окрема механіхована бригада

ЄС повинен продовжувати підтримувати Україну, використовуючи всі інституційні та виробничі можливості. Ціна гіпотетичної перемоги Росії та небезпеки, яку вона може створити для Європи, набагато вища за будь-які витрати на допомогу Україні. Про це у Брюсселі під час виступу на Європейському саміті з безпеки й оборони заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Укрінформ".

"Здійснення спільного кроку в обороні не буде простим. Це вимагатиме від Європи нового оборонного мислення, починаючи від країн-членів і до інституцій, до промисловості, до інвесторів. Це потребуватиме політичної та моральної мужності стояти поряд з Україною на європейській землі настільки довго, наскільки буде необхідним. Тому що ціна небезпеки, ціна російської перемоги може бути набагато вищою за будь-які заощадження, які ми можемо зробити зараз", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії підкреслила, що у сучасному світі вирують різноманітні конфлікти та загрози. Тому Європа повинна бути готовою до захисту, оскільки ціна неготовності може виявитися вищою, ніж Європа може собі дозволити.

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"Саме тому прийшов час для Європи зробити цей крок вперед у (посиленні) оборони й безпеки", - наголосила президентка Єврокомісії.

Допомога Україні від США - останні новини

Як повідомляв Главред, Конгрес США кілька місяці не може затвердити фінансування військової допомоги для України. Сенат схвалив законопроєкт на $61 мільярд, але Палата представників затримує його через розбіжності між республіканцями та демократами.

Також після секретного брифінгу у комітеті розвідки Палати представників США Майк Тернер і Джим Гаймс закликали Конгрес негайно проголосувати за військову допомогу для України через критичну ситуацію в країні.

Голосування за законопроект щодо військової допомоги Україні відбудеться 20 квітня після того, як спікер Палати представників Майк Джонсон виніс його на обговорення 17 квітня.

Крім цього, нижня палата Конгресу США опублікувала три законопроекти про допомогу Україні, Ізраїлю та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні. Україна отримає 61 мільярд доларів на озброєння, частину коштів покриватимуть гроші конфіскованих активів РФ. Надана допомога буде у формі кредиту. Законопроект передбачає також передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Щодо відшкодування коштів, президент США може списати до 50% боргу, але не раніше 15 листопада 2024 року.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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