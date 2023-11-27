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Повторюється сценарій Бахмута: Романенко оцінив, чи утримають ЗСУ Авдіївку

Анна Ярославська
27 листопада 2023, 08:09
Погодні умови не сприяють наступу, ворог використовує в основному піхоту і авіаудари. Також ускладнилося і логістичне забезпечення української армії.
Ігор Романенко, ВСУ
Ігор Романенко оцінив, чи є можливість у ЗСУ зберегти контроль над Авдіївкою / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Під Авдіївкою Донецької області тривають запеклі бої. Російські окупанти намагаються захопити місто. Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко оцінив, чи є можливість у ЗСУ зберегти контроль над Авдіївкою.

За його словами, поки залишається можливість збереження контролю над Авдіївкою, Україна буде її використовувати. Романенко відповів, що утримання міста триватиме, поки це буде доцільним з військової точки зору втрат, ресурсів і перспектив.

"Чому противник намагається всіма силами захопити Авдіївку? Тому що Путін ухвалив політичне рішення, і все російське угруповання на чолі з Герасимовим намагається це реалізувати. Було встановлено термін захоплення Авдіївки до 4 листопада, але, як бачимо, вони не змогли виконати це завдання. Далі все залежатиме від низки факторів", - сказав Романенко в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

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Романенко пояснив, що погодні умови не сприяють наступу, ворог використовує в основному піхоту і авіаудари. Також ускладнилося і логістичне забезпечення української армії.

"Але поки у нас є ресурс, ми будемо відстоювати Авдіївку", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи згоден він, що у випадку з Авдіївкою фактично повторюється сценарій Бахмута, ексзаступник начальника Генерального штабу відповів ствердно.

"Так, дуже схоже. І в Бахмуті політична складова переважала над військовою. Росія кинула всі сили на захоплення Бахмута з пропагандистською метою, проте з військової точки зору жодних результатів це їм не принесло. Тут та сама ситуація", - сказав Романенко.

Ситуація в Авдіївці - останні новини

Російська окупаційна армія підтвердила просування на північний захід і південний схід від Авдіївки. Як повідомляє 27 листопада Інститут вивчення війни, військові блогери РФ стверджують, що російські війська 26 листопада захопили всю промислову зону біля залізничної станції Ясинувата-2, але аналітики ISW поки не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Майор запасу Нацгвардії Олексій Гетьман повідомив, що російські окупанти вже почали третю хвилю "м'ясних штурмів" в районі Авдіївки.

Голова місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що окупаційні війська штурмують місто з флангів, в лобову та намагаються направити свої атакуючі дії в промзону. Ворог не може захопити місто, тому намагається його зруйнувати.

Барабаш також повідомив, що окупанти в районі Авдіївки стали менше використовувати авіацію, але більше застосовують FPV-дрони. Їхні дії ускладнюють логістику та евакуацію цивільних осіб з міста. Ситуація ускладнюється і погодними умовами.

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війна в Україні Авдіївка Ігор Романенко новини України війна Росії та України
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