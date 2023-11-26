ЗСУ обвалять фронт: британський полковник назвав переломний етап у війні

Російські окупанти не мають можливості відтіснити українських бійців на півдні, каже Глен Грант.

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Глен Грант оцінив просування ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот

Незважаючи на повільне просування підрозділів ЗСУ на Херсонщині, українські захисники продовжать йти вперед, заявив військовий експерт, полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант.

Він підкреслив, що на сьогодні російські окупанти не мають можливості відтіснити українських бійців на цьому напрямку. Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

"Тому я думаю, що переломний момент, будь то в Запорізькій або Херсонській області точно настане, це тільки питання часу. Можливо це не відбудеться цієї зими, але думаю, що на двох напрямках будуть просуватися вперед, поки що не відбудеться. Тому потрібно молитися, щоб росіяни дійсно просто не змогли впоратися з трьома фронтами одночасно", - сказав експерт.

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Він вважає, що це створює проблеми окупантам, адже тепер вони повинні вирішити – посилювати тиск в районі Авдіївки, або залучати ресурси на Херсонщині.

Ситуація на Запоріжжі

Разом з тим він говорить про те, що українські військові не можуть просуватися в Запорізькій області швидше і роблять це настільки впевнено, наскільки це можливо.

"Вони не можуть просуватися швидше через міни, недостатню кількість артилерії і складність ведення бою", - підкреслив Грант.

Просування ЗСУ на Херсонщині

Раніше Роман Світан пояснив тактику ЗСУ на півдні. ЗСУ потрібно відсунути лінію бойового зіткнення на схід від Херсона і прикрити обласний центр, впевнений Роман Світан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розширюють плацдарм на Лівобережжі і просуваються вперед. Сили оборони України утримують нові позиції на Лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Як раніше повідомлялося, в ГУР розкрили сценарій здачі РФ Лівобережжя. ЗСУ ставлять перед собою завдання відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, розповіли в Генштабі.

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