Потужний удар ЗСУ на півдні: знищено сотні окупантів РФ разом з технікою

Близько тридцяти військовослужбовців РФ здалися в полон ЗСУ на Таврійському напрямку протягом тижня, за цей період загальні втрати ворога на даній ділянці фронту склали 639 осіб, повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.
"За минулу добу ще 13 окупантів здалися в полон. В цілому за тиждень в операційній зоні ОСГВ "Таврія" майже 30 військовослужбовців противника вчинили так само - вибрали життя, замість безглуздої смерті в "м'ясних" штурмах", - написав він в Telegram.
"Наші захисники і захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку... триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", - підкреслив командувач.відео дня
Він також повідомив, що на Таврійському напрямку ворог завдав 6 авіаударів, провів 42 бойових зіткнення та здійснив 709 артобстрілів.
Загальні втрати ворога склали 639 чоловік. Знищено 13 одиниць військової техніки, зокрема:
- 3 танки;
- 2 ББМ;
- 1 артсистема;
- 1 ПТРК;
- 3 БпЛА;
- 3 автомобілі;
- 3 склади боєприпасів;
- 1 важливий об'єкт окупанта;
- 15 одиниць техніки ворога пошкоджено.
Війна в Україні
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ "перемололи" тисячі окупантів разом з технікою. Підрозділами ЗСУ було знищено 711 одиниць озброєння та військової техніки ворога за тиждень.
Нагадаємо, раніше військовий ЗСУ закликав мобілізувати студентів. Командир штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади Петро "Ролло" Горбатенко заявив, що час мобілізувати 18-20-річних студентів, а не 50-річних чоловіків.
Раніше Володимир Зеленський відповів Чи зможуть студенти виїжджати за кордон. Для студентів немобілізаційного віку полегшать умови виїзду за кордон на навчання, а також розгляне питання підвищення стипендій.
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