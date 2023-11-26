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Потужний удар ЗСУ на півдні: знищено сотні окупантів РФ разом з технікою

Олексій Тесля
26 листопада 2023, 11:52
Загальні втрати ворога на Таврійському напрямку за тиждень склали 639 осіб, підкреслив Олександр Тарнавський.
ЗСУ, війська РФ
ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 66-та ОМБр, Міноборони РФ

Близько тридцяти військовослужбовців РФ здалися в полон ЗСУ на Таврійському напрямку протягом тижня, за цей період загальні втрати ворога на даній ділянці фронту склали 639 осіб, повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"За минулу добу ще 13 окупантів здалися в полон. В цілому за тиждень в операційній зоні ОСГВ "Таврія" майже 30 військовослужбовців противника вчинили так само - вибрали життя, замість безглуздої смерті в "м'ясних" штурмах", - написав він в Telegram.

"Наші захисники і захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку... триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", - підкреслив командувач.

відео дня

Він також повідомив, що на Таврійському напрямку ворог завдав 6 авіаударів, провів 42 бойових зіткнення та здійснив 709 артобстрілів.

Загальні втрати ворога склали 639 чоловік. Знищено 13 одиниць військової техніки, зокрема:

  • 3 танки;
  • 2 ББМ;
  • 1 артсистема;
  • 1 ПТРК;
  • 3 БпЛА;
  • 3 автомобілі;
  • 3 склади боєприпасів;
  • 1 важливий об'єкт окупанта;
  • 15 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ "перемололи" тисячі окупантів разом з технікою. Підрозділами ЗСУ було знищено 711 одиниць озброєння та військової техніки ворога за тиждень.

Нагадаємо, раніше військовий ЗСУ закликав мобілізувати студентів. Командир штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади Петро "Ролло" Горбатенко заявив, що час мобілізувати 18-20-річних студентів, а не 50-річних чоловіків.

Раніше Володимир Зеленський відповів Чи зможуть студенти виїжджати за кордон. Для студентів немобілізаційного віку полегшать умови виїзду за кордон на навчання, а також розгляне питання підвищення стипендій.

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ЗСУ війна Росії та України
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