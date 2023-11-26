"Росіяни лізуть з усіх щілин": ЗСУ - про дуже важкі бої за Авдіївку

Російські окупанти намагаються захопити місто, вони наступають з усіх боків.

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Росіяни наступають на Авдіївку зі всіх боків / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 37 окрема бригада морської піхоти

Російські окупанти намагаються захопити Авдіївку в Донецькій області. Вони вже розпочали третю хвилю "м'ясних штурмів". Про це в ефірі Еспресо розповів майор запасу Нацгвардії Олексій Гетьман.

Він зазначив, що під час першої та другої хвилі наступу окупанти били по флангах - наступали через Сєверне, Первомайське, Веселе, Кам'янку. Нині ворог атакує навіть "в лоб".

"Вони лізуть з усіх щілин. Окупанти почали використовувати важкі бомби й авіаційні удари – коксохімічний завод майже повністю зруйнований. Тому тримати оборону не так зручно, як тоді, коли він був, як фортеця, зараз це руїни", - сказав Гетьман. відео дня

На цьому напрямку українські захисники знищують величезну кількість окупантів.

Бої за Авдіївку

25 листопада стало відомо про те, що Росія почала третю хвилю наступу на Авдіївку. Окупанти підключили до своїх атак слабші механізовані сили. Загарбники зазнали великих втрат, їм не вдасться досягти швидкого просування.

Російські окупанти штурмують з флангів, в лобову, і намагаються оточити Авдіївку. Голова місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що окупантам не вдається захопити Авдіївку, тому вони намагаються зруйнувати місто.

В ISW розповіли про критичну ситуацію і повідомили про те, що росіяни продовжують просуватися під Авдіївкою. Українські сили відбили російські наземні атаки на схід і південь від Новокалинового та поблизу Новобахмутівки.

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