Російські окупанти захопили частину промзони в Авдіївці - ISW

Військові блогери РФ стверджували, що російські війська 26 листопада захопили всю промислову зону біля залізничної станції Ясинувата-2.

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Військові РФ захопили частину промзони в Авдіївці - ISW / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російська окупаційна армія підтвердила просування на північний захід і південний схід від Авдіївки.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), геолокаційні кадри, опубліковані 26 листопада, показують, що російські війська незначно просунулися на північний захід від Красногорівки (7 км на північний захід від Авдіївки) і в східній частині промислової зони на південно-східній околиці Авдіївки.

На відео видно, як російська бронетехніка атакує українські позиції в північній частині промзони на південно-східній околиці Авдіївки.

відео дня

Російські військові блогери в основному стверджували, що російські війська 26 листопада захопили всю промислову зону біля залізничної станції Ясинувата-2, але аналітики ISW поки не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Ситуація в Авдіївці - останні новини

В Інституті вивчення війни повідомили, що 25 листопада російські війська продовжили наступ в районі Авдіївки й підтвердили наступальні дії.

Майор запасу Нацгвардії Олексій Гетьман повідомив, що російські окупанти вже почали третю хвилю "м'ясних штурмів" в районі Авдіївки.

Голова місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що окупаційні війська штурмують місто з флангів, в лобову та намагаються направити свої атакуючі дії в промзону. Ворог не може захопити місто, тому намагається його зруйнувати.

Барабаш також повідомив, що окупанти в районі Авдіївки стали менше використовувати авіацію, але більше застосовують FPV-дрони. Їхні дії ускладнюють логістику та евакуацію цивільних осіб з міста. Ситуація ускладнюється і погодними умовами.

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