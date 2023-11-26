МВА - про ситуацію в Авдіївці: погода стала 'невійськовою', ворог змінює тактику

В Авдіївці є проблеми із питною водою, але запасів продуктів поки що вистачає, розповів керівник місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш

https://glavred.net/ukraine/mva-o-situacii-v-avdeevke-pogoda-stala-nevoennoy-vrag-menyaet-taktiku-10520062.html Посилання скопійоване

ЗСУ продовжують відбивати атаки російських окупантів під Авдіївкою / Колаж: Главред, фото: 66-та ОМБр, 43-та ОМБр (ілюстративне фото)

Окупанти агресора Росії в районі Авдіївки Донецької області стали менше використовувати авіацію, але більше застосовують FPV-дрони. Їхні дії ускладнюють логістику та евакуацію цивільних осіб із міста. Ситуація ускладнюється і погодними умовами. Про це заявив керівник місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш.

В ефірі всеукраїнського телеканалу UA Разом він розповів про те, що Авдіївку охопила "невійськова погода". Ворог став менше застосовувати авіацію, але водночас використовує FPV-дрони, логістика та евакуація цивільних осіб ускладнюється.

"Погода не для війни"

"В Авдіївці потужний вітер і бувають сильні зливи, як то кажуть, "погода не для війни". Останні декілька днів фіксуємо, що вони менше застосовують авіацію. З чим це пов'язано, чесно кажучи, не знаю. Але, останніми днями дійсно авіації менше", - зазначив Барабаш. відео дня

За його словами, евакуація продовжується, а ворог завдає ударів по дорогами FPV-дронами навіть за нинішніх погодних умов.

"Евакуація в Авдіївці триває, але дещо зменшилася кількість людей, які хочуть виїхати. Сьогодні на евакуацію погодилися чотири людини ... Станом на зараз 1336 осіб залишається в місті. На завтра планується трохи більша кількість людей для евакуації, але побачимо за складовою безпеки. Тому що ворог палить по дорозі ще більше, все більше застосовує FPV-дрони по людях, незважаючи на погодні умови", - сказав чиновник.

Ситуація з евакуацією з Авдіївки може погіршитися

Також він додав, що якщо російські війська будуть застосовувати такі дрони у темний час доби, то ситуація з логістикою та евакуацією стане ще гіршою.

Глава МВА акцентував увагу і на тому, що продуктових запасів у місті поки що достатньо.

"Дійсно, вони по-трошки тануть, але ми завозимо, намагаємося їх відновлювати. Не так, як це було раніше, мінімум два рази на тиждень двома вантажними машинами завозили. Зараз два-три рази на добу завозимо бусом, максимум встигаємо два буса завезти. Це звичайно трошки інший обсяг. Проте резерв", - сказав Барабаш.

В Авдіївці є проблеми з водою

Втім, у місті є проблеми з питною водою.

"Але вона не нова і не зараз наступила, вона з 2014 року. В Авдіївці люди за цей час звикли використовувати воду зі свердловин, перекип'ятили і п'ють. Тому що іншого варіанту, на жаль, зараз немає. До цього загострення у нас була можливість і ми завозили фурами питну бутильовану воду, зараз такої можливості немає", - підкреслив Віталій Барабаш.

Ситуація в районі Авдіївки

Глава Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що війська РФ штурмують із флангів, у лобову, і намагаються оточити Авдіївку. За його словами, ворожі війська намагаються направити свої сили в промислову зону.

Росіяни продовжують просуватися під Авдіївкою, зазначили в американському Інституті вивчення війни. Згідно з оцінками аналітиків, загарбники досягли часткових успіхів у районі промислової зони і поблизу Коксохімічного заводу.

Росіяни лізуть із усіх щілин, розповів майор запасу Олексій Гетьман. Вони використовують важкі бомби і завдають авіаударів. Оборона Авдіївки ускладнюється.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.