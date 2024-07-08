Під завалами багато людей: Зеленський про атаку РФ по дитячій лікарні Охматдит

Наразі лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих поки що невідома.

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Удар по Охматдиту / Колаж Главред, фото t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 8 липня, Росія запустила по Україні понад 40 ракет. Багато ударів припали на Київ, Дніпро і Кривий Ріг. Удар припав на дитячу лікарню "Охматдит".

"Дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Одна з найважливіших не тільки в Україні, а й у Європі виключно ДИТЯЧА лікарня. "Охматдит" врятував і повернув здоров'я тисячам дітей", - написав президент України Володимир Зеленський.

Під завалами лікарні Охматдит люди

"Зараз лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих поки що невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди", - написав президент.

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Президент зазначив, що РФ має відповісти за свої злочини.

"Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом. Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це і щоб кожен бачив, що таке Росія, що вона робить", - заявив президент.

Дивіться відео розбору завалів в Охматдиті

Люди розбирають завали в Охматдиті

Міністр МВС Ігор Клименко розповів про ситуацію в Охматдиті. За його словами, одну людину врятували.

"Найважливіші - перші три години з моменту завалу, тоді є шанс врятувати людей. Поки що розбирають руками, але під'їхала вже важка техніка", - зазначив він із місця удару.

Міністр Клименко про удар по Охматдиту / скріншот

Дивіться відео про те, що сказав Клименко про удар по Охматдиту

Вдарили по відділенню, де діти отримували діаліз

Як повідомив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, удар по Охматдиту припав на корпус, де діти отримували діаліз.

"Жертви є, на жаль", - заявив глава МОЗ.

Міністр Ляшко про удар по Охматдиту / скріншот

Ракетний удар по Україні 8 липня - що відомо про удар по "Охматдиту"

Вранці 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні в Києві, про що повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Через масовану ракетну атаку територією України в усіх регіонах було оголошено повітряну тривогу. За даними КГВА, у Київській області пролунали вибухи, і працювали сили ППО.

Крім того, повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму, а також було зафіксовано зліт російського МіГ 31-К з території РФ.

Що таке Охматдит Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні. У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату і благодійнику лікарні.

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