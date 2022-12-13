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Чи великі шанси, що Росія повторно атакуватиме Київ: прогноз військового експерта

13 грудня 2022, 08:32
Як вважає військовий експерт Роман Світан, білоруське угруповання військ окупантів, швидше за все, буде перекинуто Кремлем на інші напрямки.
Київ, вибух
Чи великі шанси, що Росія повторно атакуватиме Київ: прогноз військового експерта / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Захопити Київ нинішньої армії російських окупантів просто неможливо - просто через брак людей. Про це в рамках чату на Главреді заявив військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Для того щоб взяти Київ, Росії треба близько двох мільйонів осіб. А така чисельність армії для РФ - це зараз з розряду фантастики. Так що взяти Київ просто нереально. Те угруповання військ, яке формується на території Білорусі, може в себе включати 10 тисяч росіян і 15 тисяч білоруських багнетів, це максимум. А це корпус, трохи більше двох дивізій. Максимум, на що це угруповання буде здатне, – утримати в режимі оборони Мінськ. Воно навіть не зможе утримати Білорусь, якщо на неї хтось спробує напасти. Тож це не наступальний підрозділ", − каже він.

Як вважає Світан, білоруське угруповання військ окупантів, швидше за все, буде перекинуто Кремлем на інші напрямки.

"Але це угруповання може бути перекинуте, припустимо, на Донбас або на запорізький фронт для посилення оборони. Тому до весни з боку Білорусі нам нічого не загрожує", − підсумував він.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Можливість атаки росіян на Україну з Білорусі

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін говорив, що повторний наступ росіян з території Білорусі цілком реально. Воно може статися, коли війська РФ будуть істотно програвати Збройним силам України.

"Я переконаний, що буде повторний наступ з Білорусі. Як тільки наші війська будуть звільняти великі міста, наприклад Херсон, це обов'язково станеться. Це ж стосується і Луганської та Донецької областей. Це потрібно росіянам, щоб відвернути увагу наших сил і розтягнути тили української армії", - сказав Лапін.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

За словами Арестовича, боєздатне угруповання російської армії на території Білорусі не буде сформовано "ні сьогодні, ні завтра, ні через два-три тижні". Накопичити достатньо сил для такого наступу росіянам вдасться не раніше, ніж в кінці листопада або на початку грудня.

Інші новини:

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