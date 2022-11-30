"Хоче захопити Київ, завершити війну на своїх умовах і втекти зі столиці": військовий описав плани Путіна

Путін може знову спробувати захопити Київ/ УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін не відмовився від ідеї захопити українську столицю. Це для нього є єдиним варіантом завершити війну на своїх умовах. Проте президент РФ розуміє, що далі окупантам доведеться тікати з Києва, тому що втримати місто вони не зможуть.

Таку думку висловив військовослужбовець, лідер праворадикальної організації С14 (рух Суспільство майбутнього) Євген Карась в інтерв’ю Главреду.

"Мета у них, я думаю, залишилася, бо без взяття Києва неможливо не втратити Москву. Захоплення Києва для Кремля – єдиний варіант домогтися завершення війни на умовах, які плюс-мінус їх влаштовують. Це не буде перемогою, бо їм доведеться торгуватися і валити з Києва (їм не вистачить сил, аби його втримати)", – зазначає він.

Але зараз, згідно з даними Головного управління розвідки Міноборони України, немає загрози з Білорусі. І за тиждень така загроза не може виникнути.

"Буквально 9-10 тисяч військ – це ні про що. Тим паче, що, з одного боку, це вже не ті війська, що були в лютому – у них не той рівень забезпечення, не той рівень мотивації", – каже Карась.

Натомість з іншого боку українські військові добре підготувалися "зустріти" ворога. Тому росіяни тією стороною навряд чи підуть, зазначає військовослужбовець.

"Навіть якщо вони перекинуть 30 тисяч військ, це усе одно будуть смертники, і я не вірю, що вони їх кинуть – це блеф", – каже він.

За словами Карася, натяки Росії на можливість вторгнення – це найімовірніше психологічний тиск і маніпуляція, щоб українські війська розпорошилися ще й на білоруський напрямок.

Загроза наступу на Київ

Раніше мер української столиці Віталій Кличко заявив, що якщо у Росії з'явиться можливість, окупанти в обов'язковому порядку спробують піти на Київ. Потрібно бути готовими до подібного розвитку подій. Путіну потрібна вся Україна. Загарбники можуть зайти настільки далеко, наскільки їм вдасться.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов наприкінці жовтня заявив, що Росія може спробувати повторити наступ на Київ і напасти з Білорусі. Існує ймовірність вторгнення через Чорнобильську зону та Чернігівську область. Окупанти ставлять перед собою мету повалення конституційного ладу України та ліквідації військово-політичного керівництва країни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що РФ поки не може піти на Київ. Для цього окупантам знадобилося б угруповання як мінімум в 30-40 тисяч військових. На його думку, росіяни ставлять перед собою завдання захоплення Слов'янська, щоб забезпечити водою на зиму захоплений Донецьк.

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