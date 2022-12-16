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Армія РФ не зможе взяти Київ у разі нового наступу – ISW

16 грудня 2022, 07:27
Російське військо знесилене, в Росії вичерпуються високоточні боєприпаси. Тому у разі наступу на українську столицю окупанти не зможуть просунутися далеко.
Киев, украинские военные, ВСУ
Аналітики зазначають, що російська армія не зможе взяти Київ, якщо наважиться ще раз атакувати українськ столицю/ УНІАН, 10-а гірсько-штурмова бригада

Навіть якщо російські окупанти підуть у новий наступ з Білорусі, дуже малоймовірно, що їм вдасться захопити Київ.

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті. Так вони відповіли на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який в інтерв'ю The Economist сказав, що Росія готує близько 200 тисяч нових військових і може знову рушити в атаку на Київ.

Аналітики зазначають, що під час такого наступу російські військові навряд чи матимуть більше успіху, ніж вони мали в лютому 2022 року.

Згідно з оцінками ISW, російське військо значно деградувало від початку повномасштабної війни проти України. В армії РФ зараз немає такої потужності, яка була на початку вторгнення. Але навіть тоді наступ окупантів на Київ провалився.

Також аналітики звернули увагу, що з моменту відходу з-під Києва російські загарбники уже втратили понад 70 тис. кв. км окупованої території. Зараз під час боїв під Бахмутом вони просуваються не більше ніж на 100-200 м за день, хоча й зосередили там свої основні сили.

Крім цього, запаси високоточних боєприпасів у росіян уже вичерпуються, а перевагу в повітрі їм так і не вдалося здобути.

У той же час українські війська дуже добре підготувалися до зустрічі ворога у разі повторного наступу з Білорусі, зокрема, створили значні оборонні укріплення. До того ж, росіянам доведеться йти вузькими місцями у Чорнобильській зоні відчуження, якщо вони наважаться знову атакувати Київ. А українське військо уже навчилося захищати ці місця.

Раніше військовослужбовець, лідер праворадикальної організації С14 (рух Суспільство майбутнього) Євген Карась зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не відмовився від ідеї захопити українську столицю. Це для нього є єдиним варіантом завершити війну на своїх умовах. Проте президент РФ розуміє, що далі окупантам доведеться тікати з Києва, тому що втримати місто вони не зможуть.

Нагадаємо, військовий експерт і полковник запасу Роман Світан зазначав, що захопити Київ нинішній армії російських окупантів неможливо – просто через брак людей. Він вважає, що білоруське угруповання військ окупантів, швидше за все, буде перекинуто Кремлем на інші напрямки.

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