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Повторний наступ на Київ можливий: Наєв назвав умови атаки РФ на столицю

Анна Ярославська
14 серпня 2023, 12:26 оновлено 14 серпня, 12:29
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Ворожі наміри країни-агресора залежать лише від рішень вищого політичного керівництва РФ.
Сергій Наєв, Київ
Сергій Наєв оцінив рівень загрози повторного наступу окупантів на Київ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Ймовірність повторного наступу російських окупантів на Київ існує, але станом на даний момент вона не підкріплена силами і засобами. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Повторний наступ на Київ ніхто ніколи не виключав. Ми розуміємо, що ворожі наміри залежать лише від рішень вищого політичного керівництва РФ. Тож, враховуючи зазначене, така ймовірність існує, але станом на даний момент вона не підкріплена силами і засобами. Але це не означає, що надалі це не може відбутися", - сказав він.

За його словами, все залежатиме від ухвалення рішень в країні-агресорі РФ і від наявності сил та засобів.

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"Наша розвідка постійно моніторить ситуацію та своєчасно доводить інформацію до керівництва ЗСУ та відповідних командувачів угруповань. З огляду на це, ми робимо все, щоб підвищити нашу здатність не допустити успішних ворожих дій на Київському напрямку. Враховуючи, що ворог може зробити це в майбутньому – до цієї роботи ми залучаємо голів ОВА та інші складові сили оборони і безпеки", - додав командувач Об'єднаними силами ЗСУ.

Дивіться відео - Сергій Наєв оцінив рівень загрози повторного наступу окупантів на Київ:

Сергій Наєв

Ризик повторного наступу на Київ - думка експертів

Політичний аналітик Олександр Кочетков назвав дві умови, за яких РФ зможе підібратися до Києва. За його словами, для того, щоб окупанти змогли дійти до тих позицій, які були зайняті у 2022 році, їм знадобитися ефект несподіванки та величезна кількість особового складу.

Військовослужбовець ЗСУ, журналіст і політолог Кирило Сазонов висловив думку, що Путін не відмовився від своєї ідеї захопити всю Україну. Тому не варто помилково думати, що він може сам зупинити свою армію на якійсь межі та задовольнитися цим. Якщо російським окупантам вдасться захопити ще частину українських територій, то вони намагатимуться рухатися ще далі, зокрема і на Київ.

Військовий аналітик Агіль Рустамзаде раніше заявив, що наступ окупаційних військ РФ на Київ є малоймовірним сценарієм. На його думку, у ворога немає для цього ні потрібної кількості артилерії, ні живої сили.

Інші новини:

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