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За тиждень ЗСУ звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку

Анна Ярославська
14 серпня 2023, 10:00 оновлено 14 серпня, 10:06
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Схід України залишається епіцентром бойових дій, там ворог намагається рухатися повномасштабним наступом, йдуть важкі бої.
Війна, ВСУ
Схід України залишається епіцентром бойових дій / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Сили оборони України звільнили за минулий тиждень 3 кв. км на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступник міністра оборони Анна Маляр на брифінгу.

За її словами, схід України залишається епіцентром бойових дій, там ворог намагається рухатися повномасштабним наступом, йдуть важкі бої.

"Але якщо аналізувати з січня, а сьогодні вже серпень, то ми з вами бачимо, що на жоден сантиметр ворог там не просунувся. Це дійсно дуже важкі бої. ЗСУ застосовують там всі свої вміння для того, щоб ворога зупиняти", - сказала Маляр.

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Заступник міністра оборони зазначила, що минулого тижня й наприкінці позаминулого окупанти активізувалися саме на Куп'янському та Лиманському напрямках. За її словами, це була реакція на наше успішне просування на Бахмутському напрямку по Південному флангу.

Маляр пояснила, що ворогові важливо було відволікати наші сили за іншими напрямками і ускладнювати ситуацію, щоб ми не могли концентрувати сили для наступу на Бахмутському напрямку.

Російські загарбники намагалися повернути втрачені позиції в районах на захід від Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Там йшли основні бої минулого тижня.

Що стосується Авдіївського та Мар'їнського напрямку, то там дуже складна ситуація. Ворог намагається взяти Мар'їнку під контроль, а Авдіївку - оточити. Наші воїни там мужньо відстоюють ці напрямки ще з літа минулого року.

До того ж, ворог намагається повернути втрачене становище в районі звільненого Старомайорського. Тому там теж ситуація напружена.

Маляр також повідомила, що українські захисники успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Там були виконані певними підрозділами певні завдання, ми, звичайно, не можемо розкривати, що саме було зроблено, але з цими завданнями впоралися... Для того, щоб там закріпитися, потрібно витісняти ворога, зачищати територію", – зазначила заступник міністра.

Ситуація на фронті

У неділю, 13 серпня, сили оборони України провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту й просунулися вперед на заході Донецької - сході Запорізької областей та в західній частині Запорізької області. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

12 серпня заступник міністра оборони Ганна Маляр спростувала чутки про те, що українські захисники закріпилися на лівому березі Херсонщини.

"Знову почався експертний ажіотаж навколо лівого берега на Херсонщині. Приводів для ажіотажу немає", - написала Маляр.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зараз є найбільш замінованою країною у світі. На деяких ділянках лінії фронту можна виявити до п'яти мін на один квадратний метр, що становить певну перешкоду для українських військ.

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