"Їх чекають вже скрізь": політолог назвав дві умови, за яких РФ зможе підібратися до Києва

Олександр Кочетков переконаний, що РФ не зможе успішно повторити минулорічний наступ на Київ.

РФ не зможе вже дістатися до Києва / Колаж фото Міноборони РФ, Главред

Росіяни можуть дійти до передмістя Києва. Однак є лише дві умови. Про це в чаті на Главреді розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

Для того, щоб окупанти змогли дійти до тих позицій, що були зайняті у 2022 році, їм знадобитися ефект несподіванки та величезна кількість особового складу.

Кочетков також згадав про те, що відбувалося в лютому минулого року, коли РФ вирішила піти на Київ.

"У лютому 2022-го ми їх не чекали, а точніше чекали, але думали, що агресія буде на Донбасі. Ми продовжували вважати Росію і її керівництво більш раціональним, ніж воно є. Нам і в голову не могло прийти, що ці ідіоти попруться через заражену Чорнобильську зону, через Рудий ліс, де зашкалює радіація ... Також ніхто не припускав, що росіянам так легко вдасться зайти через Крим з півдня", - сказав аналітик.

Кочетков переконаний, що РФ не зможе дійти до передмістя Києва, якщо у неї на цьому напрямку буде менше 200 тисяч окупантів. До того ж таке величезне угруповання з важкою технікою не зможе непомітно підібратися до Києва.

"Нічого подібного повторитися вже не може ... Їх чекають вже скрізь. Ми зрозуміли, що вони кінчені, абсолютно безголові і абсолютно не цінують життя ... Якщо Росія формуватиме таке угруповання, Україна реагуватиме, вона до цього готується. Ми вже знаємо, як зустрічати росіян, у нас вже є чим зустрічати", - сказав Кочетков.

Ризик повторного наступу на Київ

Військовослужбовець, лідер праворадикальної організації С14 (рух суспільство майбутнього) Євген Карась говорив, що російський диктатор Володимир Путін не відмовився від ідеї захопити українську столицю. Це для нього є єдиним варіантом завершити війну на своїх умовах. Однак президент РФ розуміє, що далі окупантам доведеться тікати з Києва, бо утримати місто вони не зможуть.

Військово-політичний аналітик Юрій Федоров заявив, що російські окупанти не зможуть домогтися "успіху" , якщо підуть у новий наступ на Київ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що армія РФ не зможе взяти Київ у разі нового наступу. Російське військо знесилене, в Росії вичерпуються високоточні боєприпаси. Тому в разі наступу на українську столицю окупанти не зможуть просунутися далеко.

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