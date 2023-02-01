"Путін зупиниться там, де отримає по зубах": РФ знов піде на Київ за однієї умови – військовий ЗСУ

Диктатор РФ уже не зупиниться, якщо йому вдасться захопити ще частину українських земель. Тому зупинити його потрібно уже зараз.

РФ може спробувати захопити всю Україну, якщо її не зупинити зараз/ скрін

Російський диктатор Володимир Путін не відмовився від своєї ідеї захопити всю Україну. Тому не варто помилково думати, що він може сам зупинити свою армію на якійсь межі і задовольнитися цим.

Якщо російським окупантам вдасться захопити ще частину українських територій, то вони будуть намагатися рухатися ще далі. Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ, журналіст, політолог Кирило Сазонов в інтерв’ю Главреду.

"РФ дійде рівно туди, куди ми їй дозволимо. Тому на Бахмуті базуються не тільки місцеві жителі – там купа киян, хлопців з Івано-Франківська, Закарпаття. Тому що всі прекрасно розуміють, що Путін зупиниться там, де йому дадуть по зубах. Якщо відійти і віддати йому шматочок землі, він не зупиниться ніколи. Тобто якщо віддати Путіну Донбас, він полізе на Запоріжжя і Дніпро, а після і на Київ. Пізніше він долізе і до Львова, тому зупиняти його потрібно тут і зараз", – зазначає військовослужбовець ЗСУ.

Він наголосив, що у найближчих планах окупантів – повністю захопити Донецьку область. Проте цим рожевим мріям не судилося здійснитися, запевняє військовий.

"Росіяни мріють про повне захоплення хоча б Донецької області, але це всього лише їхні мрії. Точно такі ж, як і про взяття Києва та ліквідацію України як держави", – каже Сазонов.

РФ може піти у новий наступ

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що новий масштабний наступ, який можуть готувати російські окупанти, ймовірно відбуватиметься в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен зазначає, що РФ може піти у новий наступ навесні 2023 року. Він наголосив, що до неминучого наступу потрібно готуватися уже зараз. Ексгенсек НАТО додав, що не можна дозволити Путіну виграти цю війну, інакше він не зупиниться.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що новий наступ російських окупантів може розпочатися з Донецького напрямку. Там у найближчі місяці будуть найбільш гарячі точки фронту.

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