Арестович оцінив ризики вторгнення Білорусі в Україну

Режим Лукашенко вже віддав Путіну запаси зброї та техніки, розповів Арестович/ Фото УНІАН, Reuters

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що найближчим часом вторгнення Білорусі в Україну не буде. За його словами, білоруська армія не готова до нападу.

"Вони сьогодні почали використовувати методичку 24 лютого, в стилі "у Білорусі мобілізація", "Білорусь о 4 ранку сьогодні нападе", "білоруські ДРГ вже зайшли на територію України на 20 км". Я хочу вам заявити, що лукашенківська Білорусь абсолютно не готова, ні в якому варіанті (до вторгнення в Україну, - ред.)", - сказав Арестович 10 жовтня в ефірі Фейгін Live.

Радник глави ОП зазначив, що режим Лукашенка вже просто віддав Путіну запаси зброї та техніки. За його інформацією, російська армія вивезла з Білорусі понад 100 тисяч тонн озброєння, військової техніки та боєприпасів.

"Вони в останніх навчаннях витратили ресурси, паливо і багато іншого. І вони абсолютно не хочуть воювати. До мобілізації вони не готові — немає зброї, форми тощо. Крім того, на території Білорусі практично немає російських військовослужбовців. Є оператори іранських дронів та їхня охорона – але це кілька десятків людей", – сказав Арестович.

На його думку, Путін змусив Лукашенка зробити заяву про розгортання спільного з РФ регіонального угруповання військ.

"Погана новина полягає в тому, що ці товариші протягом місяця здатні туди пригнати угруповання в 15-20 тисяч мобілізованих і поставити їх на кордоні, щоб нам погрожувати. Щоб ми тримали війська на північному кордоні для прикриття Києва та інших міст. За певних умов Путін може їх навіть погнати прямо на Київ: без озброєння, без військової техніки, тупо пішки. Пошле цих людей на смерть", - сказав він.

Як повідомляв Главред, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ в Білорусі. За його словами, Білорусь починає задіювати російське угруповання, оскільки "рівень загрози досягає нинішнього рівня". Лукашенко також звинуватив Україну нібито у "відкритті фронту проти Білорусі".

Раніше Лукашенко говорив, що Мінськ підтримує Москву у війні проти України. За його словами, Білоруська Республіка нібито вірить в "демілітаризацію" Києва і побоюється нібито розміщення НАТО ядерної зброї на території Української держави.

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