"Можна завершити через тиждень": Лукашенко видав новий перл про війну в Україні

Лукашенко, Росія / колаж УНІАН і ua.depositphotos.com

Війну Росії проти України можна закінчити протягом тижня, але "США і Великобританія не дозволяють Зеленському домовлятися з Росією". Про це заявив Олександр Лукашенко в інтерв'ю телекомпанії NBC.

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що звірства окупаційної армії в Україні нібито можуть бути частиною "інформаційної атаки".

"У цій ситуації треба розбиратися в корені. Йде війна, в ході цієї війни всяке можливе, зокрема те, що ви сказали. Тому потрібно не розмовляти про те, як погано. Ми знаємо, що погано. Війна - це завжди погано. А треба зупинити війну і шукати виходи з ситуації, що склалася", - заявив Лукашенко.

Лукашенко також заявив, що війну Росії проти України нібито можна завершити "через тиждень", але Зеленському нібито заборонили домовлятися з РФ.

"Все залежить від США і Великобританії. Якщо ви зрозумієте і погодитеся, що завтра потрібно сісти за стіл і домовитися, повірте, протягом тижня домовимося", – зазначив Лукашенко.

Раніше самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко слідом за кремлівськими діячами просить, мовляв,"переговорів" по завершенню війни Росії проти України. Президента Володимира Зеленського він назвав "несамостійним" і не вказав, з ким взагалі має відбуватися такий "діалог".

Переговори України і Росії

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін 30 вересня підписав папірці про анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Після незаконних дій він запропонував Києву "переговори". Про анексовані території Путін нібито вже говорити не збирався і "запропонував" Україні "скласти зброю".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова до переговорів з Росією, але після зміни вищого політичного керівництва в Кремлі.

За його словами, Київ вже говорив з Путіним, а після анексії політичного діалогу більше не буде. Україна чекає нової влади в Росії.

4 жовтня президент Зеленський поставив крапку в політичному діалозі з Кремлем.

Гарант ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким конкретно з Путіним у Києві розмовляти ніхто не буде. Указ набув чинності.

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