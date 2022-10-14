"Хочуть, щоб згорів у вогні": білоруси вичікують момент для повалення Лукашенка - активістка

Білоруси хочуть повалення Лукашенка і готуються до нього / колаж фото tut.by, скріншот

Білоруси чекають на зручний момент, щоб почати діяти проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенко. 80% громадян хочуть його повалення і лише 20% - підтримують його. Про це заявила білоруська активістка Інна Зайцева, повідомляє ТСН.ua.

Вона зазначила, що ідею про введення білоруський військ в Україну підтримують лише 3% від тих людей, які виступають за Лукашенка.

"Зараз приблизно 20% населення підтримують режим Лукашенка, інші 80% бажають, щоб він згорів у вогні. Більшість населення чекає моменту, коли прийде зручний час для повалення диктатури Лукашенка, і чекаємо цього організовано. Наш президент Тихановська організувала проект "План "Перемога". Всі, хто готовий діяти – реєструються на цій платформі для подальшої кооперації. Коли? Тоді коли з'явиться шанс. Зараз у білорусів немає ні зброї, ні можливості збиратися більше трьох осіб", - сказала активістка.

Вона вважає, що швидше за все протести і опір стосовно мобілізації в країні будуть неможливі. У суспільстві постійно говорять про те, що в разі призову необхідно здаватися в полон або переходити на бік українських військових і допомагати їм боротися з цим диктаторським режимом.

Можливе вторгнення Білорусі в Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ в Білорусі. За його словами, Білорусь починає задіяти російське угруповання, оскільки "рівень загрози досягає нинішнього рівня". Лукашенко також звинуватив Україну нібито у "відкритті фронту проти Білорусі".

Раніше Лукашенко говорив, що Мінськ підтримує Москву у війні проти України. За його словами, Білоруська республіка нібито вірить в "демілітаризацію" Києва і побоюється нібито розміщення НАТО ядерної зброї на території Української держави.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що найближчим часом вторгнення Білорусі в Україну не буде. За його словами, білоруська армія не готова до нападу.

14 жовтня стало відомо про те, що Лукашенко ввів в країні режим так званої контртерористичної операції через те, що сусідні держави нібито готують провокації. У Білорусі почалася прихована мобілізація.

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