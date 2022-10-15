Путін і Лукашенко розгортають війська: до Білорусі прибули ешелони з окупантами РФ

Війська Росії прибули до республіки Білорусь / Міноборони Білорусі

На територію республіки Білорусь прибули перші ешелони з російськими військовими. Йдеться про солдатів, які входять до складу спільного угруповання військ Союзної держави Москви і Мінська. Заплановано проведення бойової підготовки.

Як повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі, військові РФ прибули в в країну в ніч на суботу, 15 жовтня. На території співучасника агресії проти України прибули окупанти, які входять до угруповання військ Союзної держави. З'явилися відповідні фотографії зустрічі з квітами, рушником, хлібом і сіллю. Проводитимуться спеціальні планові заходи бойової підготовки.

Війська РФ в Білорусі / Міноборони Білорусі

Війська РФ в Білорусі / Міноборони Білорусі

Війська РФ в Білорусі / Міноборони Білорусі

Війська РФ в Білорусі / Міноборони Білорусі

Скільки російських окупантів приїхало до Білорусі, Мінськ не повідомив. В українській розвідці вказували, що Росія має намір розмістити на території РБ 20 тисяч мобілізованих.

Білорусь у війні Росії проти України

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у вересні заявив, що Мінськ на боці Москви у війні Росії проти України. За його словами, РБ нібито вірить в "демілітаризацію" Києва, а також побоюється, мовляв, розміщення НАТО ядерної зброї на території України.

10 жовтня Лукашенко оголосив про розгортання разом з Путіним спільного угруповання військ Росії і Білорусі. Основу угруповання нібито повинні скласти білоруські військові. При цьому він звинуватив Україну в, мовляв, відкритті фронту проти Білорусі.

15 жовтня Лукашенко раптом запропонував "перемовини" щодо завершення війни Росії проти України.

В рамках риторики російської пропаганди він назвав Зеленського нібито "несамостійним" і сказав, що президенту України, мовляв,"заборонили вести діалог".

З ким вести "перемовини" пропонує Лукашенко, він не уточнив.

Дивіться відео ТСН - у Лукашенка є план щодо України

Інші новини: