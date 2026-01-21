Пошкоджено інфраструктуру, горіли будинки: РФ била дронами по Одещині - деталі

Олег Кіпер повідомив про наслідки масованого удару БПЛА по півдню Одеської області.

Пожежі після ударів РФ оперативно ліквідували рятувальники / Фото: ДСНС

Коротко:

РФ атакувала безпілотниками південь Одеської області

Пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру

Поранення ноги отримав 50-річний чоловік

В ніч на 21 січня російська армія масово атакувала безпілотниками південь Одеської області. Пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру. Одна людина постраждала. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

В Одеському районі є пошкодження та руйнування житлових приватних будинків. Зруйновано складську будівлю з меблевими виробами.

"За попередньою інформацією, поранення ноги отримав 50-річний чоловік. Він госпіталізований. Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу", - написав Кіпер.

Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники. Всі профільні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів. Правоохоронці фіксують чергові військові злочини Росії проти мирного населення Одеської області.

За даними ДСНС, вранці Росія атакувала Одеську область за допомогою дронів. Постраждала одна людина.

"В результаті пожеж спалахнули пожежі в приватних домогосподарствах: горіли 2 житлові будинки, ще кілька пошкоджено. Також зруйновано складську будівлю, сталося загоряння. Рятувальники ліквідували всі пожежі", - йдеться в повідомленні.

Як писав Главред, в ніч на 21 січня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. В результаті атаки росіян на Запоріжжя та Запорізький район чотири людини загинули, ще шестеро - поранені.

В ніч на 21 січня армія РФ завдала удару балістикою по Кривому Рогу. В результаті обстрілу в місті пошкоджено багато будинків і автомобілів.

По Синельниківському району окупанти завдали удару за допомогою БПЛА. Постраждали Васильківська і Роздорська громади. Загинули чоловік 77 років і жінка 72 роки. 53-річна жінка постраждала.

