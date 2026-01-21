Працюють по три доби: у Києві померли два слюсарі аварійних бригад - нардеп

Коротко:
- У столиці гостро бракує аварійних бригад
- Робітники змушені працювати по 2–3 доби поспіль без повноцінного відпочинку
- Двоє слюсарів аварійних бригад померли через сильне перевтомлення
У Києві померли два слюсарі аварійних бригад через перевтому. У багатьох робітників зафіксовано обмороження та психологічне виснаження. Про це повідомив нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.
За його словами, через брак бригад люди працюють по дві-три доби без перерви.
"Слюсарі аварійних бригад у Києві працюють в аномально напруженому режимі. Бригад не вистачає, тому люди працюють по 2-3 доби без перерви – практично валяться з ніг", – написав він у Facebook.
"Вчора два слюсарі просто померли від дикого перевантаження. У багатьох зафіксовано обмороження і психофізичне виснаження. Просто пам'ятайте про це", - додав нардеп.
Яка ситуація в Києві після обстрілів
Як писав Главред, після російського обстрілу в ніч на 20 січня президент Зеленський сказав, що в усіх регіонах, де були "прильоти", вже почалися відновлювальні роботи.
"На сьогодні найбільші складнощі в Києві, в частині Київської області, в Харкові", - сказав президент.
20 січня мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що без опалення залишаються 4000 багатоповерхівок з 5635, в яких не було теплопостачання після атаки РФ на столицю. У понад 1600 житлових будинків комунальники подали теплоносій.
"Ситуація складна, тому що більшість цих будинків підключається вже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня. Комунальники та енергетики продовжують працювати, щоб повернути в будинки киян тепло, воду та електрику", - зазначив градоначальник.
У Києві також запровадили аварійні відключення світла. Жителі міста сидять без електрики 10 годин і більше.
У Міненерго повідомили, що у Києві та області ситуація залишається складною через додаткове навантаження, спричинене морозами.
У столиці відновили водопостачання. Переглядають роботу об’єктів критичної інфраструктури з метою вивільнення додаткових обсягів електроенергії. Київ отримав 55 додаткових генераторів із резервного хабу Міненерго, очікується надходження допомоги від партнерів.
Повідомляється, що до відновлення світла та тепла у Києві залучили аварійні бригади з інших областей та "Укрзалізниці".
Де в Києві розташовані Пункти незламності
Найзручніше скористатися картою пунктів незламності в додатках Дія (розділ доступний офлайн) або Київ Цифровий.
Також актуальний перелік доступний на офіційному порталі КМДА.
Коли в будинки киян повернуть світло і тепло: прогноз
Прессекретар Київської міської військової адміністрації Катерина Поп повідомила, що комунальні служби усувають наслідки російських обстрілів, однак ситуація покращиться, коли зміниться погода.
За її словами, в столиці склалася досить важка ситуація з теплопостачанням і холодним водопостачанням.
Чи витримає Київ нові атаки: думка експерта
Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко заявив, що російські окупанти цілеспрямовано атакують критичну інфраструктуру столиці, зосереджуючи удари на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. За його словами, не варто вірити ні "страшилкам", ні надто солодким обіцянкам про ситуацію з енергетикою.
Сергієнко підкреслив, що сьогодні ніхто не може дати 100% гарантії стабільності енергосистеми. Єдиний реальний захист — це робота сил ППО, а будь-які спроби заздалегідь оцінити масштаби ймовірних пошкоджень є передчасними.
"Говорити заздалегідь, що саме і наскільки буде складно, — це, по суті, ворожіння на кавовій гущі. Будемо якось виживати, будемо пристосовуватися", — сказав експерт в інтерв'ю Главреду.
Ракетно-дронова атака 20 січня 2026 року — що відомо
Рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95. В результаті ракетного удару на лівому березі Києва почалися перебої зі світлом і водопостачанням.
У Київській області в результаті атаки смертельне поранення отримав 50-річний чоловік у Бучанському районі. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Чоловік загинув на місці.
Російська армія атакувала і цивільну інфраструктуру Одеської області. У місті Чорноморськ зафіксовано влучання БПЛА в багатоповерховий житловий будинок.
У Рівненській області ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури. Це призвело до відключення електроенергії понад 10 тисяч абонентів, а також руйнувань у житловому секторі.
Інші новини:
- Трамп зробив заяву про завершення війни і назвав головну "перешкоду"
- Нічна атака РФ на Запоріжжя: четверо загиблих, багато руйнувань
- Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу: що відомо про наслідки
Про персону: Олександр Сергієнко
Сергієнко Олександр Іванович - (нар. 19 жовтня 1947р. с. Роздольне, Росія)— український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України (з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія.
Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966—1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права.
Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред