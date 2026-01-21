Рус
Працюють по три доби: у Києві померли два слюсарі аварійних бригад - нардеп

Анна Ярославська
21 січня 2026, 10:55оновлено 21 січня, 11:27
Співробітники аварійних бригад працюють на межі можливостей. У багатьох - обмороження і психологічне виснаження.
У багатьох комунальників зафіксовані обмороження та психофізичне виснаження / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • У столиці гостро бракує аварійних бригад
  • Робітники змушені працювати по 2–3 доби поспіль без повноцінного відпочинку
  • Двоє слюсарів аварійних бригад померли через сильне перевтомлення

У Києві померли два слюсарі аварійних бригад через перевтому. У багатьох робітників зафіксовано обмороження та психологічне виснаження. Про це повідомив нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

За його словами, через брак бригад люди працюють по дві-три доби без перерви.

"Слюсарі аварійних бригад у Києві працюють в аномально напруженому режимі. Бригад не вистачає, тому люди працюють по 2-3 доби без перерви – практично валяться з ніг", – написав він у Facebook.

"Вчора два слюсарі просто померли від дикого перевантаження. У багатьох зафіксовано обмороження і психофізичне виснаження. Просто пам'ятайте про це", - додав нардеп.

Яка ситуація в Києві після обстрілів

Як писав Главред, після російського обстрілу в ніч на 20 січня президент Зеленський сказав, що в усіх регіонах, де були "прильоти", вже почалися відновлювальні роботи.

"На сьогодні найбільші складнощі в Києві, в частині Київської області, в Харкові", - сказав президент.

20 січня мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що без опалення залишаються 4000 багатоповерхівок з 5635, в яких не було теплопостачання після атаки РФ на столицю. У понад 1600 житлових будинків комунальники подали теплоносій.

"Ситуація складна, тому що більшість цих будинків підключається вже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня. Комунальники та енергетики продовжують працювати, щоб повернути в будинки киян тепло, воду та електрику", - зазначив градоначальник.

У Києві також запровадили аварійні відключення світла. Жителі міста сидять без електрики 10 годин і більше.

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

У Міненерго повідомили, що у Києві та області ситуація залишається складною через додаткове навантаження, спричинене морозами.

У столиці відновили водопостачання. Переглядають роботу об’єктів критичної інфраструктури з метою вивільнення додаткових обсягів електроенергії. Київ отримав 55 додаткових генераторів із резервного хабу Міненерго, очікується надходження допомоги від партнерів.

Повідомляється, що до відновлення світла та тепла у Києві залучили аварійні бригади з інших областей та "Укрзалізниці".

Де в Києві розташовані Пункти незламності

Найзручніше скористатися картою пунктів незламності в додатках Дія (розділ доступний офлайн) або Київ Цифровий.

Також актуальний перелік доступний на офіційному порталі КМДА.

Коли в будинки киян повернуть світло і тепло: прогноз

Прессекретар Київської міської військової адміністрації Катерина Поп повідомила, що комунальні служби усувають наслідки російських обстрілів, однак ситуація покращиться, коли зміниться погода.

За її словами, в столиці склалася досить важка ситуація з теплопостачанням і холодним водопостачанням.

Чи витримає Київ нові атаки: думка експерта

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко заявив, що російські окупанти цілеспрямовано атакують критичну інфраструктуру столиці, зосереджуючи удари на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. За його словами, не варто вірити ні "страшилкам", ні надто солодким обіцянкам про ситуацію з енергетикою.

Сергієнко підкреслив, що сьогодні ніхто не може дати 100% гарантії стабільності енергосистеми. Єдиний реальний захист — це робота сил ППО, а будь-які спроби заздалегідь оцінити масштаби ймовірних пошкоджень є передчасними.

"Говорити заздалегідь, що саме і наскільки буде складно, — це, по суті, ворожіння на кавовій гущі. Будемо якось виживати, будемо пристосовуватися", — сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Ракетно-дронова атака 20 січня 2026 року — що відомо

Рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95. В результаті ракетного удару на лівому березі Києва почалися перебої зі світлом і водопостачанням.

У Київській області в результаті атаки смертельне поранення отримав 50-річний чоловік у Бучанському районі. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Чоловік загинув на місці.

Російська армія атакувала і цивільну інфраструктуру Одеської області. У місті Чорноморськ зафіксовано влучання БПЛА в багатоповерховий житловий будинок.

У Рівненській області ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури. Це призвело до відключення електроенергії понад 10 тисяч абонентів, а також руйнувань у житловому секторі.

Інші новини:

Про персону: Олександр Сергієнко

Сергієнко Олександр Іванович - (нар. 19 жовтня 1947р. с. Роздольне, Росія)— український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України (з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія.

Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966—1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права.

Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO.

